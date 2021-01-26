台中市一名老翁迷路到工業區，警方發揮為民服務精神，駕駛巡邏車將老翁安全護送回家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區一名陳姓老翁獨自出門散步，因不熟悉路況，迷失方向而進入工業區，繞了一個多小時還是找不到回家的路，身上沒帶手機無法聯絡家人，心急如焚的他，走到派出所想求助，警方循線聯絡到老翁兒子，但因老翁兒子於外縣市出差，警方發揮為民服務精神，駕駛巡邏車將老翁安全護送回家。

台中市警察局第六分局工業區派出所巡佐陳德文及警員何伊涵巡邏出勤時，見1名老人在派出所外徘徊，因當時天氣寒冷，警方擔心老人家受風寒，趕緊先將67歲陳姓老翁請至派出所內休息，並協助安全返家。

當員警準備出勤時，見派出所門口有1名老翁步伐蹣跚地在人行道上徘徊，立即上前關心，老翁看起來精神不濟，正值寒流來襲，請老翁到派出所內休息，遞上暖暖的熱薑茶。

警方循線聯絡到老翁兒子，但因老翁兒子剛出差外地，無法至派出所帶老翁返家，低溫來襲，考量老翁在外面行走難擋寒風，貼心的以巡邏車將老翁護送回家。

警方表示，加強重要節日安全維護工作期間，除了為民服務，提醒民眾家中若有長者，應多予關懷，並可製作緊急連絡資料卡或記有姓名、電話之愛心手鍊配掛在家中長者身上，以利走失情形發生時，警方接獲報案可立即聯繫到家屬。

(中時 )