中市龍井區一位疑是患有失智症的老婦人日前外出散步，不料忘了回家的路，烏日分局犁份派出所員警獲報，陪老婦人聊天，緩和情緒，約莫走了數百公尺，該名老婦就想起回家的路，將她安全的送回溫暖的家中。

龍井區遠東街一超商，日前有民眾發現，一名老婦人徘徊於超商數小時之久，旁人問老婦人住哪裡？什麼名字？婦人皆無法清楚回答，疑似有失智現象，向犁份派出所報案。

員警到場後，老婦慌張的表示，只是出來散步，但一時想不起家在哪裡？員警研判，老婦人應該住在附近，於是嘗試著以閒聊的方式，看能不能喚起老婦的印象，並陪著老婦在附近尋找回家的路，約走了數百公尺之後，該名老婦終於想起回家的路，警方於是陪著她一起走回其住家。

不料，老婦出門也忘了帶鑰匙、錢，且家人都外出上班不在家，日前天氣寒冷，員警也不忍心讓老婦人在外面吹寒風，乾脆自掏腰包，請了鎖匠來開門，讓老婦人終於可以不用在外受寒，回溫暖的家中休息。

(中時 )