內政部發布，職務調整部分奉該部核定發布，內政部警政署警監督察高元光及台中市警察局豐原分局長高誌良等2人調陞警察局警政監、民防管制中心主任傅孟煒調陞新竹市警察局副局長、人事室主任許健基調陞嘉義縣警察局副局長，其餘包括異動分局長及大隊長等9人經歷如下：

第五分局分局長林沐弘，中央警察大學外事警察學系56期、警政研究所碩士，曾任彰化縣警察局主任秘書、副局長、本局督察室督察、保安科科長、交通警察大隊大隊長。

交通警察大隊大隊長陳松寅，中央警察大學公共安全學系56期、警政研究所碩士，曾任本局太平、第三、第五分局副分局長、主任秘書室秘書、公共關係室主任。

第六分局分局長吳耀南，中央警察大學戶政學系53期、警政研究所碩士，曾任臺北市政府警察局犯罪預防科科長、交通警察大隊大隊長、本局東勢、烏日、第四分局分局長。

第四分局分局長許明耀，中央警察大學行政警察學系55期、警政研究所碩士、國立中正大學犯罪防治學系研究所博士，曾任本局行政科、後勤科科長、雲林縣警察局副局長、本局和平、大甲、大雅分局分局長。

大雅分局分局長賈立民，中央警察大學行政警察學系55期、大葉大學智慧財產管理研究所碩士，曾任本局督察室督察、勤務指揮中心、秘書室主任、保安警察大隊大隊長、太平分局分局長。

太平分局分局長葉志誠，中央警察大學行政警察學系53期、警政研究所碩士，曾任新竹市警察局督察長、副局長、本局督察室督察、勤務指揮中心主任、保安警察大隊大隊長。

7、 保安警察大隊大隊長王子雄，中央警察大學刑事警察學系60期、刑事警察研究所碩士，曾任內政部警政署後勤組專員、航空警察局秘書、保安警察大隊大隊長。

豐原分局分局長吳銘淵，中央警察大學外事警察學系52期、美國奧克拉荷市立大學法律研究所碩士，曾任南投縣政府警察局副局長、本局督察室督察、民防管制中心主任、和平、東勢分局分局長。

東勢分局分局長劉安杰，中央警察大學行政警察學系59期、警政研究所碩士，曾任內政部警政署航空警察局人事室主任、安全檢查大隊大隊長、高雄分局分局長、高雄市政府警察局鹽埕分局、楠梓分局分局長。

(中時 )