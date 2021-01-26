雲林縣一名婦人25日前往農會臨櫃存款5萬5000元，取回存簿後即返家，回家後老婦才戴上老花眼鏡確認帳目，發現竟只存入5000元，整整少了5萬元，返回農會詢問，行員才趕緊道歉並訂正金額，事後婦人的兒子將事情PO在臉書上，提醒親朋好友須小心。

婦人的兒子高先生透露，昨（25日）上午，他母親帶著現金5萬5000元前往農會存款，因患有老花眼，便在門口請男服務員協助填寫存款單，待叫號後，由女行員進行存錢手續，老婦取得存簿後，因眼鏡不在身邊便回家才確認帳目，怎麼也沒想到，打開帳目一對，款項活生生在萬位少了一個「5」，5萬元宛若蒸發。

婦人心急地返回農會詢問後，行員才說是大意出錯，並趕緊致歉，而家屬對於失誤的說法存疑，並提到，倘若今天婦人未主動發覺存款金額錯誤，是否後果不堪設想，高先生亦重申，在臉書發文是想提醒親朋好友，與錢有關的事多一分留心準沒錯。

據悉，事發過後農會主任與服務的行員小姐皆來電道歉，主任提出登門道歉的提議遭婉拒，高先生則透露，他選擇相信行員真的是出於失誤，也將擇日和母親一同前往農會了解事發過程。

(中時新聞網)