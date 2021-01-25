外送員與消費者衝突頻傳，日前一位女民眾透過熊貓外送訂了數10瓶以上的飲料，民眾透過App得知外送員即將抵達，便從5樓住處窗外向下確認，未料卻看到外送員疑似朝袋內吐了口水，讓民眾氣得客訴並上網發文。

桃園市中壢區一位女民眾在臉書社團《爆廢公社二館》發文，她表示25日凌晨，透過外送平台foodpanda的熊貓超市，訂購了10多瓶的罐裝飲料，其中包括，鋁箔包裝與寶特瓶包裝的各類茶飲。

民眾透過App得知外送員即將抵達，便打開5樓的住處窗戶，向下查看外送員的身影，沒想到卻發現，外送員疑似提起袋子，朝商品袋內吐了口水，隨後步行上樓，面不改色地將訂購商品轉交給她。

民眾對於外送員的行為相當氣憤，但當下並未揭穿。民眾也表示，已透過客訴反映，對於網友質疑事件真偽，民眾則回應，事後將飲料自袋內拿出時，有摸到液體，目前已將該只袋子做為物證留下。

文章在網路上擴散後，不少網友寫下留言，「好想罵髒話」、「你的清單看起來好重...不過這外送員太爛了吧！好可怕！」；也有另位外送員現身留言區，猜測原PO遇上的外送員，大概是覺得單重又要爬5樓，才心生不滿，並說「我方法是跟客服要求支援，因為我可能拿不動，凡事都要理性處理，而不是背地裡做下幹的事。」

(中時新聞網)