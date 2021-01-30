「神力女超人」以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）近日憑著DC超級英雄電影《神力女超人1984》上映再度成為熱搜人物，不僅靠著劇中火辣穿搭圈粉無數，戲外的她不僅是二寶媽，姣好的身材曲線更是粉絲們關注的焦點，絲毫看不出來已經35歲，以下就來看看的蓋兒加朵是如何維持身材！

蓋兒加朵靠著178cm修長身材，以及32、23、33惹火三圍晉升新一代好萊塢女神，想擁有姣好體態的第一步，絕對是飲食無誤！她曾表示，自己非常注重健康飲食原則，在一天三餐中，她早餐必喝現打果昔，後續則會少吃米飯、麵包麵食等根莖類，透過平均分配雞肉魚肉、全麥麵包、蔬果等食材，以大量優質蛋白質來補充營養，更會將蔬果比例維持到30到40%，透過輕盈飲食方式來吃出好身材。

在烹煮方面，凡是沙拉、魚及肉類她都很推薦使用橄欖油！而用醋代替沙拉醬也是很好的選項，因為醋跟橄欖油能抑制血糖值上升，平常若想吃甜食，她說：「建議在白天或運動後的2小時內吃。」另外戒飲料及多喝水也相當重要，一天喝足2000ml，才能促進身體代謝，也避免吃進更多熱量。

在健身方面，蓋兒加朵一星期至少會運動3次，她曾透露自己拍戲時，會在早晨時段先進行2小時核心訓練，後續再接馬術訓練2小時，超硬菜單完全是真人版女超人無誤！除了基本的重訓，近年來人氣非常高的拳擊運動、TRX、皮拉提斯、攀岩也是她的最愛，可以達到增強肌力的效果，更讓身材曲線緊實又火辣。