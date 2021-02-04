少女遭長髮少女猛力連呼好幾下巴掌，卻站在原地不敢回手。(圖／翻攝自爆怨公社)

昨晚有網友上傳一段集體霸凌影片到臉書社團「爆料2公社」，一名高中女學生遭7名男女包圍，輪流呼巴掌、潑飲料，立即引起廣大網友撻伐施暴者，高雄市府教育局立即請市警局及各校教官聯手進行追查，確認案發地點為鳳山婦幼館，受害人是名林姓17歲高中女學生，高雄警方昨晚近12時透過網路IP位置找到PO文者，查出5名加害者，高雄市府同時查出，PO文者竟是少女家屬，因氣憤施暴者惡行才PO文，要讓這些人受到法律懲罰。

高雄市教育局事後證實這名遭霸凌女學生，在高雄就讀某高職，去年11月底曾一度離家出走，借宿在就讀蕭姓女性友人家中，疑似未帶換洗衣物，就「借」了蕭女衣服穿回家，引發蕭女極度不爽，質疑林女偷她衣服要求賠償，少女的家屬後來賠給蕭女3500元，但蕭女仍對少女的態度相當不滿。

1月22日下午，少女到鳳山打撞球，與蕭女狹路相逢，就被帶到鳳山婦幼館後方角落霸凌，當場被7人圍住，其中二人對她呼巴掌，3人潑飲料，蕭女則在一旁看戲。

高雄警方昨晚透過網路IP位置找到PO文者，昨晚近12時已帶回5人，全案將依違反兒少法、恐嚇、傷害等罪嫌偵辦。遭霸凌的少女父親，也將帶女兒驗傷，對霸凌者提告。

據悉，這段霸凌影片PO文者，就是少女的家屬，警方也因此才能順利找到被霸凌的少女，進而揪出施暴者。PO文的家屬表示，因為氣憤施暴者惡行才會PO文，想讓施暴者的犯行公諸於世，受到法律懲罰。

林女的家屬PO文後不久就將影片下架，至於是否觸法？根據兒少權利保障法，任何人不得影響兒少身心發展，警方將報請檢察官認定。

(中時新聞網)