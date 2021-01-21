美食外送服務改變了不少民眾的飲食習慣，網上流傳許多外送員的奇聞軼事。昨（20日）一位網友在臉書發出一段影像，仔細一看才發現竟是「財神爺」在送foodpanda，文發出後，引起網友的熱烈討論。

一位女網友（20日）在臉書社團《樹林人》發文，內文幽默地寫下「財神爺都出來跑熊貓了，我們還有不努力的藉口嗎？」透過原PO所發出的影像可見，一位外送員穿上財神爺的布偶裝，經典的紅色長袍，加上醒目的紅色官帽、官鞋，臉上還垂著長長的鬍鬚。

堂堂財神爺現身凡間騎機車當起熊貓外送員，畫面相當可愛。文發出後，不少網友紛紛留言回應，「好辛苦」、「看到整個心情好起來」、「好危險」、「疫情嚴重，連財神爺都出來兼差」、「過年穿這樣很討喜，如果可以指定他生意一定很好」、「我在新莊八德街也看到他唷」。

據了解，這位「財神爺」現身於新北市樹林區，不少網友看到裝扮後，懷疑外送員是否有帶安全帽，原PO則在留言區解釋，她有看到外送員送餐時把頭套拿下來，裡面帶著安全帽。

每逢過節，不少外送員大玩cosplay，逗樂民眾。左為外送員裝扮成動畫七龍珠中的「佛力札」，右為身穿紅衣的「聖誕老人」外送員。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》、臉書《大福雞排-勝利店》）

而外送員大玩cosplay的事蹟早已不是第一次，在去年萬聖節間，就有網友曾目擊熊貓外送員裝扮成動畫七龍珠中的「佛力札」，身穿全身白色緊身衣，臉部也塗抹成白色，打扮相當到位；在去年聖誕節間，網友則在平安夜目擊身穿紅衣的「聖誕老人」熊貓外送員，讓他超驚喜！

(中時新聞網)