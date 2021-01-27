將員工視為公司寶貴財產的Google，今日設於新北市板橋區Tpark園區內的全新辦公室正式啟用。並沒有對外開放的內部樓層今日開放媒體參觀，午睡室、遊戲室、員工餐廳通通都有，員工福利絕對讓你超乎想像，實在令人太羨慕啦！

Google位在Tpark的辦公室今日正式啟用，16層都屬於Google辦公室，是Google向遠東承租的。但即便如此，在規劃之初雙方即有合作，按照Google提出的內部需求而打造。該棟Google辦公大樓僅有一、二樓對外開放。其中一樓目前保留作為未來舉辦活動時可使用的場地，二樓設有接待處，也是員工刷卡入內的樓層。

Google Tpark辦公室樓層簡介。（黃慧雯攝）

值得一提的是二樓接待處，除了有兩處Google牆（分別以活的苔蘚組合而成，還有目前正在興建的辦公室位置施工所拆卸下來的石料所組成），還設有對外開放的智慧家庭體驗區，可以讓參觀者體驗Google Wi-Fi、Chromecast、Google Nest Audio以及多款Pixel手機裝置，以及這些這裝置共同運作而成的智慧家庭體驗，例如可以透過Chromecast遙控器或是直接以「Ok, Google」指令發話，控制空調開關、溫度，室內燈光開關與顏色等，還有播放音樂等需求。

Google Tpark辦公室2F體驗區（有對外開放）。（黃慧雯攝）

而除了一、二樓之外，其他不對外開放的樓層更是別有洞天！被內部員工投票命名為「夜市」的3樓區域，包含多個硬體相關的機密實驗室，其中包含可進行電子驗證、硬體驗證，還有靜電防護實驗桌、天線全反射實驗室等實驗室。另外還有兩間聲音實驗室，這兩間都是與美國實驗室同等規格的聲學實驗室，分別是無響室以及聆聽室，可以分別測試在原型（prototype）階段的各項零件性能，還有模擬在真實場景中不同產品的聲學效果，以及測試吵雜環境下說出Ok, Google指令的效果。

Google Tpark辦公室3F聲學實驗室（無響室與聆聽室（右））。（黃慧雯攝）

根據Google Nest聲學工程師Viction Wu的分享，聆聽室也是測試Google Meet 聲音、智慧顯示器、智慧音箱、chromecast等設備的聲學相關功能的位置。裡頭的仿真人頭（員工取名為Kevin)，可以模擬人類聽覺、了解聲音針對人體的反射，甚至還能模仿人類說話時語音（帶有人體共鳴），還可協助測量人類聽覺表現（包含肩膀反射、加權耳擴的反射）等效果等，要價高達新台幣 200萬。

9樓則設置有員工餐廳（是本棟大樓中面積最大的一層樓），以及時刻有咖啡師駐點的咖啡廳，提供午餐、晚餐（另外16樓也有員工餐廳，提供早餐、午餐）。負責協助導覽的Google員工指出，Google員工餐廳並沒有給員工限額，可無限量領取所需的餐點。且9樓員工餐廳被命名為「灶咖」（廚房的台語發音），也是由Google員工所票選出來，並且結合製磚瓦的元素製成灶咖名字牆，呈現濃濃的在地古早味！為了有效防疫，他也分享到目前Google鼓勵員工分流用餐，且在可用餐的位置上都貼有標誌，保持維持相當大的社交距離。

Google Tpark辦公室9樓員工餐廳（1）。（黃慧雯攝）

Google Tpark辦公室9樓員工餐廳（2）。（黃慧雯攝）

10樓則是設有TECH SHOP，可以讓員工來此解決工作設備上的疑難雜症，也備有額外線材，可讓員工免費取用。另外設有三個診療室、一個心理治療室，會有醫師、護理師駐點提供協助。另外還有兩間按摩室、午睡室、母嬰室，提供有需要的員工使用。不少人關注的遊戲室，也位在10樓，裡頭所設置的器材也由員工票選出來，包含撞球檯、桌上足球檯、Switch、個人KTV、電子鼓、電鋼琴，以及兩台賽車機，應有盡有，且使用時間沒有限制。

Google Tpark辦公室10樓TECH SHOP。（黃慧雯攝）

Google Tpark辦公室10樓遊戲室（1）。（黃慧雯攝）

Google Tpark辦公室10樓遊戲室（2）。（黃慧雯攝）

Google Tpark辦公室10樓設有竹林走廊。（黃慧雯攝）

Google Tpark辦公室位在台北遠東通訊園區內。（黃慧雯攝）

10樓還設置了竹林走廊，並連帶人體感測的燈光效果，在室內空間內營造出彷彿室外的清新氛圍，別有一番趣味。Google兌現承諾將會持續投資台灣，今年也將在多領域擴大徵才，有興趣成為Googler的朋友，千萬要把握機會！上述的員工福利等你來享用。

(科技)