打破俄羅斯影史開片票房紀錄，榮登年度票房總冠軍的火爆戰爭動作鉅片《T-34：玩命坦克》由《鋼鐵英雄》、《核爆家園》金獎製片熱血打造，根據二戰真實傳奇故事改編，講述一隊俄羅斯戰俘駕駛一輛改裝後的T-34坦克，試圖從德國豹式坦克群的圍剿中殺出重圍的故事。全片不僅充斥著超燃的坦克對戰橋段，德蘇兩位坦克指揮官之間的惺惺相惜與相愛相殺，更是直擊觀眾心底，帶來截然不同的感動與精采。

此傳奇故事最早出自二戰期間一名蘇聯坦克兵俘虜之口，在戰俘營備受折磨的他，臨終前向同袍們訴說了一個蘇聯戰俘開著T-34坦克，試圖從德軍坦克訓練營逃出。後來，蘇聯軍隊攻入德國後，在德國境內的一個坦克訓練營裡，發現了裡面有蘇聯士兵遺體的蘇聯坦克，證實了德軍確實有逼迫蘇聯戰俘駕駛繳獲的坦克，當作訓練用的移動活靶，也說明了那位蘇聯坦克兵說的故事可能確實發生過。

為了能讓在大銀幕上帶給觀眾最身歷其境的感官體驗，曾經參與過《蜘蛛人：離家日》、《刺客聯盟》等好萊塢大片幕後製作的特效團隊可說是最大功臣，尤其是爽度破表的360度「砲彈時間」橋段，更讓特效團隊費盡心思。特效總監古賽夫受訪時坦言，為了呈現最逼真的慢動作鏡頭，特效團隊調閱了各種實驗影片，不僅諮詢軍武專家進行無數次測試，甚至找來真實戰車開砲，用超高速攝影機捕捉砲彈的飛行路徑及爆炸的畫面，只為在視覺上呈現最逼真的效果。

電影將於2月3日在台上映。

(中時 )