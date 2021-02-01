今年春節從2月10日小年夜開始放假，一連7天。以往會有許多熱心網友提供「連假教戰守則」，例如請哪幾天可以把假期連起來，沒想到現在卻有公司主動放休，一口氣讓員工排11天年假。但看完這間公司的公告後，熟悉法規的人直搖頭：「恐怕已經違法了！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享公告截圖，上頭寫著「感謝同仁的辛苦及努力，因應春節假期，調整放假2月8日及2月9日，將由同仁特休假扣除，無特休假同仁則以無薪假計算，以利同仁過節提前準備。」

8日、9日分別為星期一、星期二，該公司提出這兩天放假的方案，正好和年前最後一個周末連在一起，若加上春節，可連放11天。

網友大呼過癮，超羨慕公司福利，「我過年只休年初四1天而已」、「真好，我們公司完全不給請」。只是公告上要求使用特休假，沒特休的人放無薪假，一些人納悶，特休假不是應該按照自己意願排嗎？同時質疑該公司強迫放無薪假，卻美其名給連假。

熟悉勞動法規的人指出，此舉涉違法，「為什麼擅排員工特休假」、「特休是個人權益不能強制」；有網友補充，特休放哪一天，只要勞資雙方同意即可，比較有問題的是「無薪假」。

雇主未經勞工「書面」同意，逕自排定無薪假，係屬無效變更，若因此變相扣減勞工工資，等於違反《勞基法》第22條第2項，得裁罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。

網友直言，其實年前這兩天上班，大概也沒什麼心情、產值，不如放假。只是這間公司趁機放無薪假，或許受疫情影響吧，但作法不夠坦蕩，讓連假美意蒙上陰影。

(中時新聞網)