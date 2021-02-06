會講話的悠遊卡 三洋維士比3D造型悠遊卡福氣預購。（悠遊卡公司提供／吳康瑋台北傳真）

會講話的悠遊卡 三洋維士比3D造型悠遊卡福氣預購。（悠遊卡公司提供／吳康瑋台北傳真）

一句「福氣啦！」讓三洋維士比成為大街小巷耳熟能詳的中藥口服液，悠遊卡公司相中這句廣告口號「俗擱有力」的感染力，與三洋維士比集團合作推出「三洋維士比3D造型悠遊卡」，並在農曆春節前起在4大超商開放預購，讓消費者也能在春節期間「福氣啦！」

「三洋維士比3D造型悠遊卡」是首款會講話的悠遊卡，等比例仿真製作，搭配金色鑰匙圈，可別在身上或包包上，相當小巧方便，當通過交通閘門、進行小額消費時，靠卡時就會高呼「三洋維士比~福氣啦！」這句家喻戶曉的廣告口號，讓消費者當場就能元氣滿滿。

「三洋維士比3D造型悠遊卡」每個售價439元，自2月8日上午11時起至2月16日晚間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時預購，想要滿滿活力，福氣爆棚，買這款悠遊卡就對啦！

年節期間，悠遊卡也在各通路推出年節限定版商品，讓卡友們可以收藏，7-ELEVEN可找到招財運的「天官武財神寒單爺悠遊卡」，想試手氣也可到momo購物網購買「悠遊卡超值福袋」，只要花490元，即可買到價值1,190元以上的悠遊卡組合，超值優惠只有春節期間才有唷。

(中時 )