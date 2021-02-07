南庄124線道全線櫻花盛開，正是遊南庄賞櫻花的最佳時節。（謝明俊攝）

苗栗縣政府打造全新的南庄十三間老街彩繪牆。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

遊客可由康濟吊橋漫行到南江老街遊歷。（謝明俊攝）

蓬萊溪是潔淨又生態豐富的美麗溪河。（謝明俊攝）

苗栗縣政府加強推展南庄特色產業，特別規畫十三創意街區漫慢遊計畫，讓遊客可以在十三間老街輕鬆漫步的同時，還可品嘗鱒魚料理、黑糖糕、黃金麵包、招牌臭豆腐等美食，更可以到周邊的康濟吊橋、南江老街等景點悠閑漫行，在春節連假時來一趟南庄漫遊之旅。

許多民眾這幾天為了新年連續假期何處去而煩惱！苗栗縣政府工商發展處幫你規畫好了！除了和老友、家人團聚外，也可安排假期入住南庄各式特色民宿，放下平日緊湊緊張的生活步調輕鬆慢遊。

縣府特別規畫了「十三創意街區漫慢遊計畫」，吸引訪客來到南庄漫遊，甚至是定居生活於南庄，一起體驗南庄國際慢城魅力。像是愛吃美食的民眾，一定要到十三間老街走走，品嘗由純淨山水孕育出的鱒魚料理，堅持每日現作且限量供應的黑糖糕，選用在地食材純手工製作的養生饅頭，真材實料口感獨特的綿密麵包，金黃酥脆的招牌臭豆腐，肯定讓你大飽口福！

除了美食外，遊客可以走訪十三間老街特色店家、藝術彩繪牆、康濟吊橋、南江老街、愛之味廣場等，享受南庄慢城、探索老街故事，讓大家感受南庄十三間及南江老街古樸建築，來訪遊客能夠放慢腳步享受風景，暢遊南庄。

喜愛大自然的民眾，更不能錯過隱身在苗124線通往蓬萊八卦力部落沿途美景，目前124線上的櫻花及百花齊放迎接遊客到來，穿過樹群後，還有隱藏在深山部落的柴燒窯烤麵包等你來品嘗，不能錯過的還有「蓬萊溪護魚步道」在園區中慢步，享受大自然的芬多精、觀賞特殊魚種與鳥類生態，或是沿著苗21線進入到原民部落中，遊覽「向天湖」、「神仙谷」等天然景致、了解原民的過往歷史、嘗嘗在地的原民小吃。

(中時 )