近日受到東北季風影響，中南部位於下風處，擴散條件較差，容易累積污染物導致空氣品質不良。屏東縣政府超前部署，及早啟動空品不良預警一級應變措施，除要求縣內排放量前20大固定汙染源減少操作量外，並要求縣內里港、高樹及鹽埔等64家砂石場加強灑水及洗掃街。

屏東縣環保局表示，同時也針對縣內前30大營建工地，提升工地內外灑水及洗掃頻率，且加強收運縣內廟宇紙錢送至金屏安環保金爐進行焚燒處理，經統計金爐啟用後，收運量已達224公噸。

屏縣環保局長顏幸苑表示，近期不管日、夜間，假日及非假日，環保局空汙科及稽查科所有同仁均針對空汙加強稽查。種種作為都是為了守護縣民健康，降低空污AQI數值。

顏幸苑強調，自今年1月23日起，依據環保署預報資料高屏空品區皆連續3日以上懸浮微粒濃度達一級預警以上，環保局依據「指定空氣品質惡化預警期間之空氣汙染行為」規定，呼籲民眾嚴禁下列5項行為，包括道路兩旁及公園使用吹葉機，非閉密方式進行瀝青混凝土裝卸、輸送拌合作業，道路刨除鋪設作業或房屋拆除工程，營建工程進行露天噴漆、噴砂作業 ，進行鍋爐清除作業等行為。

(中時 )