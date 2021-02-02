為了強化工程品質，跑道地基下挖深達約50公分。（范揚光攝）

交通部長林佳龍2日前往園機場，視察南跑道刨鋪工程，並為機場防疫工作人員加油打氣，林佳龍說，台灣能夠防堵疫情入侵，在國門第一線的所有的工作人員功不可沒，至於第三航廈工程因招標瑕疵停擺，林佳龍表示相關作業已加速進行中。

去年初開始新冠肺炎疫情全球迅速蔓延，導致國際航班數量銳減，機場公司順勢規畫兩條跑道刨鋪工程，以及空側及陸側多項設施整修，北跑道在去年9月間完工後，南跑道隨即開始動工，預計7月間完工啟用。

由於多年來桃機跑道及滑行道經常東挖西補引發詬病，林佳龍視察南跑道施工現場時表示，所有刨鋪及整修工程已投入新台幣40億元，這次要用最嚴格的要求和工法來控制施工品質，在疫情結束後以全新的面貌迎接國內外旅客。

此外，林佳龍也特別感謝包括防疫車隊、清潔公司、機場保全及工程包商等第一線服務團隊，共同努力投入國門防疫工作，讓台灣有效地防堵疫情入侵，並盛讚他們是交通國家隊的無名英雄。

至於日前第三航廈招標，竟發生評選委員同時是投標團隊的離譜瑕疵，林佳龍說，現在已經重啟標案，在2月4日會公告第一階段的資格標，預計2月底就會進入到第二階段的規格標，一切都會在已公開的資訊基礎上加速進行。

林佳龍也強調，這個超過5百億元的重大工程，一定要完全符合法令的規定，雖然時間上會稍微再拖延2個多月，但換來最合法、安心的行政程序，也是對投標廠商的最大保障。

(中時 )