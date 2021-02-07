高雄市議員黃捷罷免案失敗收場，資深媒體人黃暐瀚斷言，「黃捷之後、罷免更難！」認為接下來民進黨立委吳思瑤、基進黨立委陳柏惟的罷免案推動會更加困難，因民進黨證明他們有本事動員「反制力量」，而此次罷捷結果也分別透露給藍綠一個明確的訊息：不是藍營想罷誰就能罷誰、不是綠營想保誰就能保誰。

罷捷案6日結果出爐，據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91%；不同意罷免票6萬5258票、占54.09%，無效票458票，罷免案未通過。

先前黃暐瀚分析評估，黃捷罷免案不會通過，遭許多網友批評或私訊要他別唱衰，表示不開心。如今結果出爐，黃暐瀚強調，評論政治就是說真話，也只能說真話，而罷免結果，也證明他的分析正確。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/中時資料照)

關於接下來吳思瑤、陳柏惟的罷免案，黃暐瀚表示會更加困難，因為民進黨證明他們有本事動員「反制力量」，吳思瑤是小英女孩、新潮流嫡系心頭肉，陳柏惟則必定會有蔡其昌與林佳龍的鼎力相助，民進黨可以動員全黨挺黃捷，自然也可以用一樣的方法挺其他綠委。

黃暐瀚指出，此次反對罷免的票數雖然高過贊成罷免9千票，卻也並未達到民進黨的預期，原本綠營期待可以有超過1/4門檻的反對罷免票，但最後只開到6萬5，這結果分別透露給藍綠一個明確的訊息：「不是藍營想罷誰就能罷誰」，一旦動能不足、仇恨值不夠，連1/4罷免門檻都跨不過。

「不是綠營想保誰就能保誰」，黃暐瀚表示，總統兩度下令、鳳山綠大於藍、立委議員全都撩落去了，反對罷免票還是無法超過罷免門檻，鳳山能守住，不保證其他地方都能守住。

黃捷之後、罷免更難！ 這段時間我每次分析評估黃捷罷免案不會通過，就會看到許多網友公開在直播聊天室留言罵我，或私訊叫我別唱衰，表示不開心。 不過，評論政治就是說真話，也只能說真話，今天的結果，證明我的分析正確。 接下來，陳柏惟和吳思瑤的... 由黃暐瀚發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)