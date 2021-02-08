交通部決定將今年台灣燈會的主燈放在新竹高鐵站，外界好奇考量主因為何？交通部長林佳龍今日表示，新竹燈會停辦，我有講過不會讓所有設計師、燈藝家的心血白費，一定會在適當時間、地點跟方式呈現；這次主題是以新竹作為燈會主題，主燈是乘風逐光未來風，優先以新竹地區做為呈現時的場地。

林佳龍說，高鐵新竹站過去也辦過台灣燈會，所有條件都具備的，也可帶來新竹縣市所謂竹竹桃觀光圈，因燈區維持在新竹地區而帶來地方觀光效益，也是主要考量。

林佳龍說，主燈設計可說是創新，乘風逐光的主燈結合高科技，就是光電產業跟光影藝術，以創新方式，包括：風動設計，有108根夢中竹，結合光電科技跟光學藝術是一種創新，全世界矚目，主燈同時帶有療癒，疫情期間如何透過乘風逐光呈現希望、告別疫情；很符合此時間，一定要讓全世界看見主燈。

交通部表示，台灣燈會主燈展示地點尚未定案。觀光局原先規劃在全國風景管理區中擇一展出，但因考慮主燈設計以「風城」意象為主，加上新竹市政府也為燈會付出許多心力，為使主燈與竹市仍能有所連結，因此交通部請觀光局重新評估離新竹市不要太遠、又能符合防疫人流控管的場地，目前包括竹北高鐵站周邊場地在內的地點，以及因應疫情發展而定的展期，尚在綜合評估中。

(中時 )