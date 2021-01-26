◎傳區間測速是陸製 林佳龍急喊停

區間測速設置以來，不僅提升道路安全的效益引發質疑，近期更爆出採用陸製產品，衍生資安疑慮。交通部今日拍板，廠商若無法證明產地非大陸、並切結零組件非陸製者，須先下架；交通部所轄建置地點須在2個月內委託第三公正單位成立驗證小組，通過驗證前暫停使用。此外，即日起不再補助設置區間測速，並將會同地方政府檢討設置路段是否合適及優先順序。

◎陳思宇提醒林飛帆 疫情不是攻擊政敵的子彈

衛福部桃園醫院群聚感染事件持續擴大，已有15人確診，然而民進黨副秘書長林飛帆24日居然還公開表示「真是慶幸現在不是國民黨執政」，對此前民眾黨發言人陳思宇提醒林飛帆，疫情不是攻擊政敵的子彈，請不要在大家努力抗疫期間，還在進行政治操作。

◎逆子23刀狠弒父 竟嗆：剛好而已

新竹胡姓男子2019年與父親發生爭吵後，胡持刀砍父23刀致死後棄屍，檢方起訴求處死刑，新竹地方法院一審判決無期徒刑，二審台灣高等法院開庭時，胡男不僅沒有悔意，還不斷在法庭內叫罵「殺爸爸剛好而已」，當庭嗆檢察官，高院今宣判駁回檢方上訴，再判無期徒刑。

◎違法聘外籍生打工 恐遭罰75萬

寒假已經開始，許多學生趁著沒課業壓力時出來打工，但北市勞動局發現，近期許多家店家違法聘僱未經許可的外籍學生，當店家被查獲時，常反應外國人只是暫時來幫忙，並非聘僱。勞動局長陳信瑜表示，只要在店內有提供勞務，就算是工作，可依違反「就業服務法」罰雇主15萬至75萬元，外籍生則恐被處3萬至15萬元罰鍰。

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(中時新聞網)