春安工作將來臨，台中市太平區國民黨市議員李麗華，於26日至太平警分局致贈100多箱泡麵，由分局長賈立民代表接受，藉由慰勞行動，為基層員警打氣加油、提振士氣，並呼籲民眾支持警察，一同為社會治安盡一份心力。

過年的氣氛愈漸濃厚，春節期間接踵而來是「 加強重要節日安全維護」，波麗士大人又開始忙碌了，太平區市議員李麗華為慰勞太平警方的辛勞，特別邀請台中市活力社區關懷協會理監事至太平警分局慰問辛勞的警察同仁，讓員警感到暖心，為社區治安平穩及交通秩序順暢盡一份心力。

日以繼夜執勤的員警，3餐常不定時，等到工作暫告一段落，其飯菜不是涼了，就是飲食店家關門打烊，其致贈100多箱泡麵，可以及時解飢。

市議員李麗華表示，太平警分局，無論在治安、酒駕、詐騙、車禍等均有亮麗表現，除給予相當肯定！其次，今年警方在「加強重要節日安全維護」工作方面，做好防範犯罪發生，加強防搶、防竊及轄內交通疏導勤務，讓民眾能夠度過一個快快樂樂的年節。

(中時 )