台灣豬標章之亂延燒，有業者同時使用進口與國產豬肉，卻貼有台灣豬標章引發質疑，另有業者退回標章仍被列入台灣豬標章地圖，民進黨立委高嘉瑜今砲轟農委會把標章管理責任推給商家，嗆：應該要把標章貼在農委會主委陳吉仲頭上。

因應萊豬開放進口，農委會推出台灣豬標章，業者須百分之百使用國產豬肉才能取得，不過，近期有連鎖店業者被發現某款便當使用西班牙進口豬肉，卻領有台灣豬標章；另外，有連鎖火鍋店使用多國豬肉，也仍顯示在台灣豬標章APP，高嘉瑜痛批，根本是陷業者於不義。

台灣豬標章之亂，近期陸續有業者退回標章，高嘉瑜今受訪表示，農委會到現在沒有徹底檢討台灣豬標章到底出現什麼問題，也沒有重新檢視標章管理問題，把責任都推給商家，還揚言要全面查緝，當然店家紛紛退回豬標章。

高嘉瑜說，台灣豬標章之亂不僅造成店家信譽被消費者質疑或批評，也讓國人對標章失去信心，怒嗆「豬標章應該貼在陳吉仲頭上」。

(中時 )