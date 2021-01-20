新任美國總統拜登將在周三(20日)宣誓就職，宣告拜登時代來臨，先前所提出的一份 1.9 兆美元規模經濟刺激法案，當中包括4,150 億美元加強對疫情相關應對措施，以及1兆美元的家庭補助計畫，還有4,400億美元的中小型企業與社區補貼，預料拜登政府加釋出更大資金，協助美國度過疫情寒冬。美股周三開盤上漲87.02點、以31,017.54點開出，隨後漲至超過百點，串流影音平台Netflix(網飛)以開盤狂飆13%之姿，領漲科技股。

截至台灣時間10點35分，道瓊工業平均指數上漲125.84 點或0.41%、暫報31,056.36點；標普500指數上漲26.81點或0.71%、暫報3,825.72點；那斯達克指數上漲166.59點或1.26%、暫報13,363.77點；費城半導體指數上漲43.93 點或1.42%、暫報3,137.25點。

4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及谷歌股價全面上漲，電動車大廠特斯拉股價上漲8.65美元或1.02%、暫報853.20美元；Netflix股價受到新一季財報好表現激勵，股價大漲74.93美元或14.93%、暫報576.70美元。

台積電於台股股價續創新高，收在647.00元、大漲超過3%，台積電ADR股價則是上漲3.80 美元或2.89%、暫報135.09美元，聯電ADR股價上漲0.17 美元或1.75%、暫報9.81美元。

外媒預測，拜登可能在上任首日就發布超過 10 項行政命令，推翻川普任內推動的一些政策，包括重返《巴黎協定》、世界衛生組織 (WHO)，以及旅遊禁令、叫停美墨邊境圍牆等，以及要求美國聯邦機構員工全面戴上口罩。

(中時新聞網)