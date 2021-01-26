全球車用晶片告急，德、美、日相繼向台灣政府求助，希望台積電增產，車用晶片擬水漲船高；財信傳媒董事長謝金河今於北威論壇上表示，國際車用大廠找錯對象了，台積電的強項是先進製程、全球領先，但車用晶片以8吋晶圓產線生產為主，這個技術以聯電最成熟，告急下找聯電最快能解決；謝金河進一步指出，聯電接下來產能會更吃緊，躺著也發財。

謝金河直指，川普對中芯制裁禁令，加劇車用晶片缺貨告急，全球晶片也陸續出現短缺現象，台積電、聯電等產能會更吃緊，近來聯電股價異軍突起，市值已膨脹4倍之多，美國對中芯下禁令，讓聯電大爆發。

半導體公司主管表示，近來車用晶片投單量大、供不應求，雖然單價高、淨利好，卻也坦言這類產品不好做，因為車用晶片涉及行車安全，規格要求、良率都採最高標準，因此，車用晶片的產能不容易開出來。

科技股領漲，台綜院創辦人劉泰英日前示警，台股站上萬六與經濟基本面脫鉤，恐上演1990年台股從1萬2682點崩跌至2400多點的泡沫情景，謝金河認為，台股經歷30年，結構已經有很大蛻變了，這波漲勢是由台積電、聯發科、台達電、聯電、鴻海等領軍，這5檔貢獻這次大盤75％的比例，簡言之，這5家的發展、走勢，決定台股的前途。

新台幣近1年來漲勢凌厲，謝金河認為，新台幣升值市產業淘汰的轉類點，台灣產業應該把握新台幣升值增加併購機會，也趁此多買進口設備，提升製造業競爭力。

(中時 )