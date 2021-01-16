中國首富鐘睒睒昨天因「個人原因」辭去萬泰生物公司董事長等一切職務後，萬泰生物股價今天應聲大跌9.66%，單日市值蒸發人民幣120.54億元（約新台幣523億元）。

賣水起家的鐘睒睒，1日因持有農夫山泉及萬泰生物兩家上市公司股份價值786億美元，被富比世（Forbes）列為中國暨亞洲首富。

萬泰生物此前投入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發，但如今進度落後給同行，鐘睒睒突傳辭職，引發市場關注。

萬泰生物13日晚間公告稱，根據公司經營發展規劃，為實施疫苗產業基地建設項目，公司擬與羅格朗（北京）電氣有限公司簽署房地產買賣合約。這次投資項目是用於「鼻噴新冠疫苗」生產線的建設，總金額為4.69億元。

公告並稱，目前該公司研發的鼻噴新冠疫苗尚處於二期臨床試驗階段，「研發進度並不及同行」。如果未來產品不能順利研發或者研發成功後市場空間有限，公司可能面臨生產工廠及產品調整，將對公司經營業績產生一定影響。

這份公告後段還提到人事變動，稱鐘睒睒因「個人原因」辭去萬泰生物董事、董事長等職務，且辭職後將不再擔任萬泰生物任何職務，由公司總經理邱子欣接任董事長一職。鐘睒睒直接及間接方式持股佔75.15%，仍是公司的實際控制人。

受到消息影響，萬泰生物今天股價險跌停。截至收盤報每股260元，跌幅9.66%，一個交易日就蒸發市值120.54億元。

鐘睒睒更為人熟知的身分是「賣水」致富的農夫山泉創辦人。農夫山泉股價今天也跌去2.3%，總市值跌去港幣157.45億元。

綜合AI財經社、國際金融報等陸媒報導，受到今天股價變動影響，鐘睒睒在富比世的全球即時富豪榜，從世界第5跌到第8名，但他仍是中國暨亞洲首富。

據報導，鐘睒睒與萬泰生物結緣於2001年的一項併購案。萬泰生物2020年4月頂著「首個國產HPV疫苗」的光環在上海證券交易所上市。上市之初，曾締造連續26個漲停板。

對於鐘睒睒辭職的原因，報導引述萬泰生物董秘辦的相關人士表示，這是他的個人選擇，此後將不再參與公司的管理和經營。但由於鐘睒睒仍是公司實控人，未來公司的一切重大事務仍需他的參與。

據報導，接替董事長一職的邱子欣是萬泰元老級人物，也是公司上市發行的發起人之一。有投資者認為，相較於無任何醫學相關背景的鐘睒睒，廈門大學化學系出身的邱子欣接任董事長，可能對公司今後的發展更加有利。

萬泰生物擁有的189項專利中，共82項專利是由廈門大學單獨持有或與公司共同持有。

萬泰生物6日晚間曾公告稱，該公司研發的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗尚需完成臨床I期的長期安全性觀察、臨床二期、臨床三期試驗，臨床試驗結果存在一定的不確定性，股價隔天因此跌掉逾4%。（編輯：楊昇儒）1100114

(中央社)