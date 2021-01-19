美股周一休市。港股上午大漲，午後明顯收窄漲幅。

周二香港恆生指數收漲779.51點或+2.70%，為29642.28點，站上29000點重要關卡，此前分析師稱其為阻升點。國企股(H股)漲271.81點或+2.37%，為11734.33點。工業製品股與醫療保健股表現最好，分別漲5.3%和4.0%。

比亞迪電子大漲15.8%，報49.40港元。公司傳出將為從華為分離出來的榮耀品牌手機代工，代工量可能超過5000萬支。

恆指科技指數亦強勢大漲2.84%。蘋概股舜宇光學大漲7.9%。騰訊午後意外倒跌0.3%。

內地房股上揚。華潤置地漲10.2%；融創中國漲9.2%；綠城中國漲10%。

麥迪衛康首日掛牌，大漲26.33%，報3.79港元，成交近4億港元。該中國心血管醫療解決方案招股價為3港元。

普拉達(Prada)在港股低開後收漲3.1%。產品代言人，知名女星鄭爽遭媒體爆料，其前男友滯留美國，必須保護年幼小生命，媒體猜測鄭爽為生母，鄭爽隱婚代孕，中傷形象。Prada平白中槍，官網刪除鄭爽代言的Prada微博，亦可能鄭爽自己刪除該代言個人微博。

(時報資訊)