大陸短影音巨頭快手推進赴港上市，最新資訊顯示快手此次IPO最高集資規模將逾54億美元，超額配售下最高集資規模可達62億港元。

快手銷售文件顯示，此次IPO擬發行3.652億股，每股定價區間為105至115港元，集資規模為49.5億至54.2億美元。此外若行使15％的超額配售，可再發行5,478萬股，集資額可達到57億至62億美元。

文件也顯示，快手IPO估值區間達到556億至617億美元之間。快手此次上市引入10名基礎投資者，包括Capital Group、阿布達比投資局、加拿大退休金計畫基金等，合計認購24.5億美元股份。

招股書也顯示，快手2020年前11個月營收規模人民幣（下同）525億元，毛利209億元，但總計虧損94億元。且截至2020年11月，快手日均活躍用戶數下降至2.63億，月均活躍用戶數下降至4.81億。公司預計，未來將在銷售及營銷開支以及生態系統上持續增加投入，預計2020年虧損淨額較上年會有所增加，無法保證在不久的將來會盈利。

(工商 )