新冠疫情從2020年初開始蔓延一整年，目前都還沒平息。常在YouTube分享神秘世界的網紅「腦洞烏托邦」表示，從中西方三本最權威的預言古書，來預測2021年，疫情平息之後可能還會出現其他問題，甚至全球恐會面臨更大的災難。

「腦洞烏托邦」在YoutTube以中西方三本最權威的預言古書：《皇極經世》、《地母經》、《諸世紀》，預言2021年全球運勢。

「腦洞烏托邦」表示，預言古書之一的《皇極經世》2021年的年卦是山火賁卦，卦象「艮」上「離」下，艮用兩個陰的符號，上面一個陽的符號代表山。「艮」上「離」下，說明山下有火，火燎群山。也有人把山火賁卦，解釋為一幅日落西山的畫面。「賁」這個字，上面是個「卉」字、下面是個「貝」字，貝殼裡面裝滿着花卉，就是裝飾的意思。此卦表面上看起來是小吉，實則吉中帶凶。不過只要我們穩紮穩打、不冒進，2021年還是有希望的。

預言古書之二《地母經》則預言著疫情進入2021年辛丑年之後，會逐漸平息下來。但是接下來又陸續出現了動物瘟疫。不管是高官、還是百姓，都各自有各自的愁苦。

預言古書之三的《諸世紀》預言2021年將會有一種殭屍病毒出現，另外2021年可能會出現更大的災難，人類在經歷巨大的災難後，將面臨更大的災難。在新冠疫情之後，人們將面臨一個更加嚴重的問題。

「腦洞烏托邦」認為，《皇極經世》和《地母經》對2021年的預言，會比《諸世紀》可靠一點。不過這些所謂的預言到底準不準，可說是見仁見智，最重要的還是「成事在天，謀事在人」。

(中時新聞網)