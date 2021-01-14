不同於武則天、羋月這類的女強人，隋唐時期的蕭皇后在野史上因為歷經6個朝代，被6位皇帝瘋搶而依舊榮寵不減，年近50歲仍讓李世民看了心神蕩漾，說她傾國傾城絕對當之無愧。

嬌媚迷人的蕭皇后是南朝梁明帝的女兒，出生時被一位占卜奇人預言「母儀天下，命帶桃花」，果真13歲時便成為楊廣王妃，楊廣登基後當了十餘年皇后，後來隨著隋朝滅亡，她便開始不斷地被迫更換身份。

蕭皇后先是成為宇文化及的淑妃，接著成了竇建德的寵妾，甚至遠赴漠北，成了兩代突厥番王的王妃，最終被唐太宗迎回，成了李世民的昭容，蕭皇后歷經幾十年的顛沛流離，全溶進了她的生命歷程中，這也算是她命中註定的「桃花劫」吧！

回到長安後的蕭皇后，此時已年近50歲，但依舊儀態萬千，讓李世民心神蕩漾，抗拒不了誘惑，甚至不顧眾人反對，冊封為昭容。

即便蕭皇后一生經歷6位帝王，但實際上她十分聰明賢慧，唐太宗也為她的明曉事理而折服，對她愈加敬重，後來的她於貞觀22年去世，享年81歲，唐太宗以皇后禮將其葬於楊廣之陵，與隋煬帝合葬在揚州。

2013年，有考古學家宣稱找到隋煬帝的陵寢，內有一具150公分左右的女性骸骨，被認為是蕭皇后遺骸。