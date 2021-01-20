跨入2021年，東森自然美迎接50週年，在東森集團王令麟的霸氣領軍下，不僅贏得消費者青睞，更成為華人美妝屆的大黑馬，獲獎連連橫掃國內獎項，實力爆棚受到專業機構肯定，包括2021台灣精品獎、SNQ國家品質標章認證、國家品牌玉山獎、亞太BIO健康生技大獎、第二十屆十大傑出企業金鋒獎以及2021開年就獲得亞太美業精品獎六項大獎肯定！

強調人證、物證、科學做見證的東森自然美，除了秉持「東森嚴選」精神，更斥資5千萬在深坑打造美妝業界最高規格研發中心，讓消費者親自窺探美妝實驗室的祕辛，用行動提升品牌公信力。

走進六星級規格的東森自然美生技研發中心，彷彿走進森林一樣，讓人心曠神怡，東森自然美首創將專業的「科學實驗室」與全新「美容五感體驗區」完美結合，兼具先進專業與感性體驗兩大特點，「科學實驗室」將製作過程透明化，從恆溫、負壓實驗室到產品陳列區皆細膩規劃，消費者可以站到第一線體驗東森自然美團隊對於產品研發和品質堅持過程，另外在「美容五感體驗區」提供消費者現場肌膚檢測、體驗產品，挑選真正適合自己的保養品。

東森自然美最經典的產品是擁有50年傳奇抗老經典的「NB-1御妍系列」，搭載專利抗衰老科技「自然美哈佛NB生技SCT幹細胞技術」，結合最新保養科技，以及漢方藥草學智慧的全方位抗老護理，深入肌底細胞，活化肌膚能量，從根源解決肌膚問題、預防老化，不僅深受消費者喜愛，更榮獲「SNQ國家品質標章認證」殊榮。

東森自然美也不斷研發更貼近現代需求的系列產品，像是去年開始全球受到疫情影響，戴口罩已經成為生活常態，但「口罩肌」問題使許多愛美女性叫苦連天，因此東森自然美推出瑞昇系列「急救三寶」，不僅在網路上瞬間爆紅，更在去年一舉奪下4項殊榮，瑞昇「γ-PGA複方高效保濕精華液」榮獲「國家生技醫療品質獎-銅獎」、瑞昇「深層保濕舒敏精華乳」獲得「SNQ國家品質標章認證」，而「平衡滋養霜」榮獲「SNQ國家品質標章認證」與「2020亞太BIO健康生技大獎卓越品質獎」雙肯定。

「急救三寶」分別為「γ-PGA複方高效保濕精華液」、「深層保濕舒敏精華乳」、「平衡滋養霜」，原為醫美術後保養使用的產品，醫美術後須特別注重保濕，內含γ-PGA史上最強保濕成分，而γ-PGA複方高效保濕精華液質地，比一般的精華液更為濃稠，能夠讓補水鎖水同時進行，給予肌膚真正保濕，有助提升肌膚保護屏障，舒緩「口罩肌」帶來的敏感、痕癢問題。

東森自然美也針對不同族群研發專屬系列產品，讓每一位愛美女性，都能輕鬆擁有自然美，像是深受名媛貴婦們喜愛的「NB-1晶鑽彈力全效肌活霜」屬NB-1晶鑽肽彈力系列，全系列擁有天女木蘭幹細胞萃取，能激發膨潤讓飽滿的光彩從肌底甦醒，在家就能享受頂級奢華保養，堪稱為品牌至尊級鎮店之寶，更同時榮獲「2020亞太BIO健康生技大獎卓越品質獎」及「2021台灣精品獎」。

而每到換季時，許多人的肌膚會出現乾癢、脫屑、泛紅等狀況，針對換季及敏感性肌膚，東森自然美量身打造舒緩神器「積雪草煥活超導晶露」，被網友列為口碑好評的隱藏版保養品，不少網友讚嘆「換季最佳神隊友」，也受到「2021亞太美業精品獎卓越品質獎」肯定，精華露質地清爽好吸收，一抹就可以直達肌膚底層，還可拿來做濕敷使用，立刻修護乾敏的肌膚，達到補水保濕，同時散發細緻光澤，讓肌膚有感抗老、立刻澎潤。

根據調查，台灣消費者每年用掉上億片面膜，看準面膜市場，東森自然美打造明星商品「γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜」，含有史上最強的保濕成分「γ-PGA」，比傳統玻尿酸多了10倍保水力，並採用最頂級的4D蜂巢材質布膜，布膜結構緊密因此能緊緊吸附精華液，一敷就超有感。

另外，冬季許多人會害怕天氣太冷面膜敷起來很冰，就略過面膜保養程序，東森自然美建議可以先用溫水暖過面膜再拿出來敷，一樣保濕很有感，冬季絕對更需要面膜的加強保養，保濕度才夠力。「γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜」就連東森集團總裁王令麟也是頭號粉絲，更受到「2021台灣精品獎」肯定。

說到女性的天敵，莫過於出賣年齡的「皺紋」，東森自然美副品牌瑞昇推出的「蔘萃系列」，嚴選韓國百年山蔘幹細胞，以奈米微脂囊包覆技術封存活性，標靶找群肌膚老化根源並補充肌膚能量，快速重拾黃金膚況，就像是熨斗般撫平妳臉上所有皺紋，無論是眼紋、法令紋、嘴角紋通通都能無痛減齡，一上市就征服消費者心的「蔘萃回齡能量安瓶14天」與「蔘萃多肽秘齡霜」。

(工商 )