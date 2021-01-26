新竹縣「竹友混聲合唱團」參加客委會舉辦的客家歌謠交流觀摩賽榮獲特優獎，縣長楊文科（右）拿著獎盃稱讚「相當不容易！」（羅浚濱攝）

由愛好客家音樂人士組成的新竹縣「竹友混聲合唱團」，團員平均年紀70歲，這個「不老合唱團」成軍6年以來，唱出客家美聲也唱出凍齡，參賽獲獎無數，日前客委會舉辦110年度客家歌謠交流觀摩賽，擊敗181隊榮獲北區比賽第一名的特優獎。

縣長楊文科26日頒發感謝狀給竹友混聲合唱團，指該團主要是以竹縣公教退休人員組成，平時勤練客家歌曲，用美聲展現客家文化的多樣面貌，歷年來獲獎無數，曾兩度榮獲全國客家山歌特優獎。

客委會日前舉辦的全國賽事，竹友混聲合唱團以「褒忠讚歌」這首優美又帶點激昂的歌曲，從182支隊伍中脫穎而出，奪下北區特優獎，楊文科拿著獎盃稱讚「相當不容易！」肯定該團在地方推動客家歌曲和文化，貢獻很大心力。

竹友混聲合唱團團長吳和蘭表示，2014年在竹東鎮成立該合唱團，團員都是愛好客家音樂人士，由新竹女中退休老師馮蕙珍擔任指揮，固定時間練唱，6年來參加無數比賽，成績越來越好，與多個國內外合唱團同台演出，去年9月應邀參加台北樂齡合唱節交流音樂會，是唯一演唱客家歌曲的團體。

馮蕙珍說，合唱團以培養人文素養、提升歌唱技巧及傳承發揚客家文化為宗旨，像剛獲特優獎的賽事選擇演唱「褒忠讚歌」，主要表揚義民廟的客家先烈保家衛土、不惜犧牲生命的忠義精神。

(中時 )