許維恩日前宣告再度接下冷熱美容儀器全新代言，26日品牌再發布她將攜手王家梁一起代言，宣傳照上兩人互動自然，時而雙眼深情對望，時而動作相當有默契，現場更感受到一股濃厚的粉紅泡泡氣息，讓許多粉絲猜測兩人是否戀愛ING，據悉兩人拍攝過電視電影《女拳至上》，又同在一家經紀公司，許維恩回應：「這次跟家梁合作很開心，我們之前拍過電視劇，已經很有默契，所以甜蜜互動也自然，私下喜歡鬥嘴」。

許維恩被逼問王家梁是否為理想型妙答：「他應該是大家的理想型，不是只有我，他是比較溫柔、文靜、貼心的男生，在他身上有很好的優點，女生會希望男生細心，這點他是有的。」

許維恩（右）與王家梁深情對望。（CHECK2CHECK提供）

王家梁體態完美，他傳授獨門健身菜單：「以天然食材為主，我不會抗拒澱粉類，白飯、地瓜都吃，也建議多攝取雞肉、牛肉、豆漿等好的蛋白質來源，減少吃醬料、加工食物。」至於健身方式，他分天數來操肌，把身體肌肉結構分開為胸、背、肩膀、腿部來訓練，並視工作狀態調配時間訓練。據悉他是《全明星運動會》第二季成員，他保守表示：「年後會有新作品推出，但礙於合約目前還不能曝光，從現在開始為期4個月會是非常忙碌、充實的生活。」

(中時 )