來到2月，即將迎接農曆新年，大家都希望這段時間能擁有絕佳好運，順順利利的過個好年。星座運勢網站「星座愛情運勢」分享12星座在2月的超級幸運日，每個幸運日都將發生不同的好事，這個月的超級幸運兒是金牛座，2月總共28天竟然就有9天非常幸運，無論財運、桃花運、職場運都非常旺，一定要好好把握。
▍白羊座
超級幸運日：1日、6日、8日、17日、23日
1日：一切順利，還得貴人相助
6日：外出閒逛邂逅心目中的理想對象
8日：辦公氛圍輕鬆，工作特別順心
17日：事業運提升，工作上事事順心
23日：桃花朵朵開，戀情浪漫又溫馨
▍金牛座
超級幸運日：2日、7日、15日、18日、21日、22日、25日、27日、28日
2日：忙碌中有收穫，工作上明顯進步
7日：賺錢輕鬆，收到禮物或金錢援助
15日：與心儀的對象共進晚餐，感情升溫
18日：勇敢說愛收到意想不到的效果
21日：悠閒自在的一天，有機會大飽口福
22日：在工作時解鎖新技能
25日：令人羨慕的財運，賺錢機會降臨
27日：桃花旺盛，與異性互動的好日子
28日：財運頗旺，正財大於偏財
▍雙子座
超級幸運日：1日、5日、7日、21日、27日
1日：個人魅力展現，成為異性目光焦點
5日：與戀人溝通順暢，感情升溫
7日：心情愉悅的一天，各項事務進展順利
21日：有中獎、收紅包、拿禮物的機會
27日：桃花紛飛，心情舒暢的一天
▍巨蟹座
超級幸運日：6日、7日
6日：精力旺盛，生活豐富多彩的一天
7日：與期待中的人不期而遇
▍獅子座
超級幸運日：4日、7日、13日、14日、17日、20日、24日
4日：收到另一半送來的意外驚喜
7日：整體運勢不錯，蘊藏機會的一天
13日：感情穩定，戀人對你的關心增多
14日：對外活動遇到心儀的對象
17日：運勢走高，易有驚喜的一天
20日：超級幸運兒，有從天而降的財運
24日：事業得貴人相助，進展比預期的還要好
▍處女座
超級幸運日：11日、24日、25日
11日：工作得心應手，做事事半功倍
24日：被伯樂相中，獲得意料之外的好職位
25日：金錢回收的時刻，守財力特別強
▍天秤座
超級幸運日：8日、11日、16日
8日：工作表現突出，主管讚賞有加
11日：財運順暢，賺錢不太費力的日子
16日：愛情運勢旺盛，告白或求婚成功
▍天蠍座
超級幸運日：3日、10日、19日、23日
3日：事業運不錯，衝勁十足的一天
10日：短線投資，獲得不錯的進帳
19日：從朋友口中獲得新的投資方向
23日：遇到天降好姻緣，心中竊喜不已
▍射手座
超級幸運日：13日、25日、28日
13日：好運圍繞，工作任務順利完成
25日：與心儀的對象進一步發展，並確立關係
28日：良好的心境讓你做起事來特別有勁
▍摩羯座
超級幸運日：4日、7日、13日、19日、22日、23日、26日
4日：戀人的溫柔以待讓你倍感溫暖
7日：精神面貌佳，迎來收穫頗豐的日子
13日：為愛出擊，感情不斷昇華
19日：收到戀人的小禮物，心情大好
22日：網上購物讓你買到不少好東西
23日：出門洽談工作事宜，得到正面收穫
26日：整體運勢走高，好運旺旺來
▍水瓶座
超級幸運日：9日、12日、18日
9日：財神爺光顧，正財收入明顯
12日：熱心的行為獲得同事的肯定
18日：新計畫推行，掌握工作主動權
▍雙魚座
超級幸運日：3日、6日、7日、12日、23日、27日、28日
3日：鴻運當頭，辦事相當順利
6日：情緒高漲，對工作的投入度頗高
7日：在朋友的引薦下，結識新的異性
12日：愉快的事情接連不斷的一天
23日：極佳的口才，激發起不錯的財運
27日：新的策劃方案，對事業發展很有助益
28日：陪伴侶看看電視劇，樂在其中
【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】
(中時新聞網)
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