來到2月，即將迎接農曆新年，大家都希望這段時間能擁有絕佳好運，順順利利的過個好年。星座運勢網站「星座愛情運勢」分享12星座在2月的超級幸運日，每個幸運日都將發生不同的好事，這個月的超級幸運兒是金牛座，2月總共28天竟然就有9天非常幸運，無論財運、桃花運、職場運都非常旺，一定要好好把握。

▍白羊座

超級幸運日：1日、6日、8日、17日、23日

1日：一切順利，還得貴人相助

6日：外出閒逛邂逅心目中的理想對象

8日：辦公氛圍輕鬆，工作特別順心

17日：事業運提升，工作上事事順心

23日：桃花朵朵開，戀情浪漫又溫馨

▍金牛座

超級幸運日：2日、7日、15日、18日、21日、22日、25日、27日、28日

2日：忙碌中有收穫，工作上明顯進步

7日：賺錢輕鬆，收到禮物或金錢援助

15日：與心儀的對象共進晚餐，感情升溫

18日：勇敢說愛收到意想不到的效果

21日：悠閒自在的一天，有機會大飽口福

22日：在工作時解鎖新技能

25日：令人羨慕的財運，賺錢機會降臨

27日：桃花旺盛，與異性互動的好日子

28日：財運頗旺，正財大於偏財

▍雙子座

超級幸運日：1日、5日、7日、21日、27日

1日：個人魅力展現，成為異性目光焦點

5日：與戀人溝通順暢，感情升溫

7日：心情愉悅的一天，各項事務進展順利

21日：有中獎、收紅包、拿禮物的機會

27日：桃花紛飛，心情舒暢的一天

▍巨蟹座

超級幸運日：6日、7日

6日：精力旺盛，生活豐富多彩的一天

7日：與期待中的人不期而遇

▍獅子座

超級幸運日：4日、7日、13日、14日、17日、20日、24日

4日：收到另一半送來的意外驚喜

7日：整體運勢不錯，蘊藏機會的一天

13日：感情穩定，戀人對你的關心增多

14日：對外活動遇到心儀的對象

17日：運勢走高，易有驚喜的一天

20日：超級幸運兒，有從天而降的財運

24日：事業得貴人相助，進展比預期的還要好

▍處女座

超級幸運日：11日、24日、25日

11日：工作得心應手，做事事半功倍

24日：被伯樂相中，獲得意料之外的好職位

25日：金錢回收的時刻，守財力特別強

▍天秤座

超級幸運日：8日、11日、16日

8日：工作表現突出，主管讚賞有加

11日：財運順暢，賺錢不太費力的日子

16日：愛情運勢旺盛，告白或求婚成功

▍天蠍座

超級幸運日：3日、10日、19日、23日

3日：事業運不錯，衝勁十足的一天

10日：短線投資，獲得不錯的進帳

19日：從朋友口中獲得新的投資方向

23日：遇到天降好姻緣，心中竊喜不已

▍射手座

超級幸運日：13日、25日、28日

13日：好運圍繞，工作任務順利完成

25日：與心儀的對象進一步發展，並確立關係

28日：良好的心境讓你做起事來特別有勁

▍摩羯座

超級幸運日：4日、7日、13日、19日、22日、23日、26日

4日：戀人的溫柔以待讓你倍感溫暖

7日：精神面貌佳，迎來收穫頗豐的日子

13日：為愛出擊，感情不斷昇華

19日：收到戀人的小禮物，心情大好

22日：網上購物讓你買到不少好東西

23日：出門洽談工作事宜，得到正面收穫

26日：整體運勢走高，好運旺旺來

▍水瓶座

超級幸運日：9日、12日、18日

9日：財神爺光顧，正財收入明顯

12日：熱心的行為獲得同事的肯定

18日：新計畫推行，掌握工作主動權

▍雙魚座

超級幸運日：3日、6日、7日、12日、23日、27日、28日

3日：鴻運當頭，辦事相當順利

6日：情緒高漲，對工作的投入度頗高

7日：在朋友的引薦下，結識新的異性

12日：愉快的事情接連不斷的一天

23日：極佳的口才，激發起不錯的財運

27日：新的策劃方案，對事業發展很有助益

28日：陪伴侶看看電視劇，樂在其中

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)