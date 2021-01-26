茄子蛋2021年一開始捎來好消息，宣布與麥當勞合作推出新歌〈新年恭喜薯來堡〉充滿濃濃過年氛圍，他們預告下半年將舉辦首場大型演唱會，從出道以來，最重要的里程碑，主唱阿斌賣關子：「大家都做中學，等到時候就知道了。」有機會在小巨蛋開唱？阿德笑說：「機會一直都在。」阿斌也幽默表示不一定在小巨蛋上，「我們也可以在（小巨蛋）後面彩排。」

茄子蛋今年首先推出新歌跟粉絲見面，歌詞、曲風都充滿開心、熱情風格，有別與以往的過年新春歌曲，他們起初想挑戰改編成具有時髦、現代感，加上賀年歌曲〈恭喜恭喜〉已深植人心，他們擷取經典，改編成動感舞曲風，阿斌興奮：「讓年輕人跟時代接軌的數來寶。」3人一得知該合作計畫後，立即充滿靈感一起改編，直言事後一聽到成品，他們異口同聲：「很滿意、喜歡。」

阿任提到在該曲的歌詞，別有用心，特別把金迎招財薯來堡的口感寫進歌詞，「看歌詞就知道嚼起來一定超爽」，去年因為疫情影響，茄子蛋海內外工作、商演幾乎都暫緩，不過他們正面自然的形象，受到廠商喜愛，陸續接下代言、合作，行程忙碌，他們坦言有工作就很興奮、幸福，「演出是我們最愛的事情」，他們持續創作中，透露新單曲釋出時間「隨緣」，預告：「等到最好狀態，就會跟大家講。」

他們期待農曆春節到來，阿德開心表示很喜歡過年，因為難得能跟全家大小一起團聚吃飯，阿斌坦言相較於以往，現在認為過年很重要，感性：「家人會變老，比較少回家，希望能多陪伴。」他們向來很孝順，透露每年都會包紅包給家人、長輩，因為去年受到疫情影響，工作減少許多，他們直言今年紅包不會少，「孝心最重要」，阿斌細數過年都會包給父母、阿嬤、姊姊及家中小朋友們，他樂當財神爺，笑說：「我喜歡當這種角色，代表自己有能力了。」

阿斌與家人感情融洽，憶起某年過年時，曾與姊姊一起跟著阿嬤學製作傳統年糕，把糯米磨成米漿，放入布袋內，把水擠出來等細節，十分費工，體會到阿嬤製作年糕的辛苦，他自虧：「做出來沒有很成功，做一次就沒做，之後很想吃，但就很懶，去外面買就好。」

茄子蛋日前拍攝新歌MV，隨著音樂快樂搖擺。（粘耿豪攝）

茄子蛋日前拍攝新歌MV，邀來眾人同框，氣氛熱鬧。（粘耿豪攝）

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