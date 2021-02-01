台東鐵花村將於年節期間推出一系列「唱作聚家」演唱活動，今年家家受邀擔任大年初五的演出，這場「家家《初五來我家》Mini Live」這也是家家暌違３年再次站上台東鐵花村舞台．

去年夏天，家家以東岸的星空海洋為背景靈感，推出《Duet++：我們二重奏》，重新詮釋5首經典歌曲〈夏天的浪花〉、〈小星星〉、〈海洋〉、〈人生海海〉、〈藍色啤酒海〉，而今年過年，家家將在家鄉台東開唱，用好聲音陪伴每一個想念家鄉的心。

家家這次在「鐵花村」開唱，除了選唱經典歌曲〈家家酒〉、〈命運〉，也特別與部落弟弟們組的樂團「兄弟職責」合作，一同打造新的音樂火花，家家還特別挑選了 自己私藏的創作壓箱寶，在鐵花村限定曝光。家家《初五來我家》Mini Live將於大年初五2月16日晚間8點在鐵花村音樂聚落登場，門票於1日中午12點於博客來售票網開賣。

(中時 )