台南市政府農業局日前野放3隻黑面琵鷺，除繫上腳環標記，同時還於鳥背裝上太陽能板發電的衛星發報器，提高追蹤黑琵的效率。（李宜杰攝）

台南市政府農業局日前野放3隻黑面琵鷺，除繫上腳環標記，同時還於鳥背裝上太陽能板發電的衛星發報器，提高追蹤黑琵的效率。（李宜杰攝）

台南市政府農業局日前野放3隻黑面琵鷺，除繫上腳環標記，同時還裝上太陽能板發電的衛星發報器。農業局表示，太陽能發電的衛星發報器壽命可達2至3年，相較過去以電池發電的衛星發報器，效能增加約10倍，雖然成本較高，但未來台南市將全面汰換使用，增加黑琵追蹤效能。

台南市長黃偉哲日前偕同各單位於安南區四草野生動物保護區A2區，野放3隻遭感染肉毒桿菌毒素後康復的黑面琵鷺。這3隻黑面琵鷺分別為T95、T97、T98，去年於安南區府安路七段附近魚塭遭發現，皆為肉毒桿菌毒素中毒，經送醫施打抗血清藥劑後，終於恢復行動力及覓食能力，並裝上衛星發報器，在眾人見證下，展翅重返生態。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，除為3隻黑琵繫上腳環，同時還裝上由太陽能板發電的衛星發報器。據悉，此種太陽能衛星發報器，重量約25至35公克不等，約占黑琵體重的1至2％之間，對黑琵來說相對輕巧，且壽命可達2至3年之久，相較一般裝設電池的衛星發報器，壽命僅2至3個月，效能整整多了10倍。

農業局森林自然保育科長楊錦樹則說，由於目前黑琵棲息的生長環境，周邊建物高度愈來愈高，因此需要更完備的裝置追蹤黑琵蹤跡。楊錦樹稱，太陽能衛星發報器可追蹤包括飛行路線、棲息地點、覓食習性、飛行高度等資料，相對過去較為豐富，因此雖然成本較高，但未來農業局將全面汰換。

楊錦樹還表示，由於過去的黑琵調查，大多於白天進行，無法確實掌握夜間的棲息位置，只要透過衛星發報器，就能精準掌握位置。此外，透過衛星發報器，也能掌握黑琵南北遷移時的活動資訊，度冬期間的活動範圍，甚至也能記錄棲息環境的特質，增加更為深入的分析。

台南市野鳥學會理事長潘致遠指出，今年因缺水致水域縮減，再加上寒流來襲，導致不少水鳥因誤食曝曬的魚類，食入肉毒桿菌中毒。因此，目前鳥會都全力支援野鳥救傷，期盼讓黑琵順利重返自然，讓黑琵之美重現天際。

(中時 )