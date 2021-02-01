今日記者會 (洪申翰辦公室提供)

綠委洪申翰、黃秀芳今日召開記者會表示，彰化現已然淪為廢棄物亂丟、亂填的天堂，亂象叢生。洪申翰指出，彰化淪為非法棄置天堂，《廢清法》應全面檢討。黃秀芳認為，應盡速透過跨部會整合，為廢棄物找到再利用去處。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化近年來被濫倒廢棄物的狀況越來越嚴重，3年前曾檢舉一處在大城鄉「假蓋雞舍真棄置廢棄物」的案子，追查後發現來自桃園，而至今大量有害廢棄物還未清除。

吳慧君指出，遭非法棄置的場址，周遭都有種植農作物，難保有重金屬溶出造成周邊農地污染；而王功養殖專業區多處魚塭地，堆置大量建築廢棄物及廢土超過一年以上，也未清除。

吳慧君說，去年10月中，彰化環盟向彰化縣環保局檢舉31處農地及魚塭疑遭非法回填不明廢土，但彰縣環保局僅用目視判斷或採樣表土，進行檢驗是否為有害事業廢棄物，並不會開挖採樣，即便判定是有害廢棄物，也是交給鄉公所查報，但公所人員是否有專業儀器或相關專業知識可以判斷，都讓人相當質疑。

洪申翰表示，這樣的亂象已非可用單一個案來形容，這已是土地正在面臨的廢棄物浩劫。針對目前彰化多數棄置的營建廢棄物、土石方，環保署、內政部營建署及地方政府也應針對管理介面的疏漏進行對接，並重新檢討現行營建廢棄物的追蹤方式。

黃秀芳指出，應該讓廢棄物有再利用的去處。未來針對《廢棄物清理法》修法方向，除提⾼罰則，將違反使⽤的再利⽤⾏為⼊刑罰外，更應解決各管理節點的制度性問題。

(中時 )