三五好友總有專屬的特殊暗號，日前一位住在彰化的人妻，聽到丈夫和朋友相約一起去「7」，但她卻百思不得其解，到底「7」泛指何種活動？又在何種場所進行呢？對此，網友給出各種創意答案，也有內行人解答，大概就是去找七辣（台語，女人的意思）吧！

一位人妻在臉書專頁《靠北老公2.0》投稿，1月7日刊出的貼文中，人妻困惑的表示，無意間看到老公和朋友相約一起去「7」，人妻猜測大概是男人間的代號，求老公解惑，但丈夫卻打模糊仗，只回「好玩的沒什麼」，要人妻別胡思亂想。

但人妻止不住好奇心，左思右想都覺得不安與奇怪，更在文末詢問網友「彰化市有什麼『7』的代稱嗎？」不少網友在留言區熱烈回應，貼出各種創意留言「七仔洞」、「7車旅館」、「小7也有可能啊…我偶爾也會跟朋友約7-11」、「7號公車」；還有網友直說，「有時候糊裡糊塗可以過一輩子，追根究底就是離婚的導火線」、「妳知道的太多了」。

另外一部分網友認為「7」是指台語的「七辣」，「跟女人脫不了關係」、「彰化有個777會館，但應該不會是這個，可是絕對脫不了女人因為，七辣」、「八成就是找七辣啊」。

(中時新聞網)