一位人夫在網上抱怨，妻子每個月生理期至少都來6天，但在那期間，妻子總是不換內褲，僅更換置放在內褲上的衛生棉，妻子還視而不見內褲上的血跡，人夫崩潰吶喊「我真的不行」，文發出後在網上引起議論。

一名人夫在臉書專頁《靠北婚姻2.0》投稿，2日下午刊出的內文中寫道，他明白女人每個月生理期都需要流很多血，非常同情與心疼，但直呼「可不可以不要那麼噁心？」

人夫透露，妻子的月經大約持續6天，但在6天之間，妻子總是完全不換內褲，人夫也試圖理解，先詢問了妻子的用意，怎麼也沒想到妻子卻回應，「反正我都有用衛生棉，內褲多穿幾天也沒關係！」

人夫聽完回覆後，宛如身處平行世界，崩潰地的說「但我明明看到內褲上有血…有血…有血！」，人夫不願放棄說服妻子，一直要她更換新內褲，妻子卻再回，「不用，沒關係，你別吵」、「我用衛生棉擋住就好，眼不見為淨。」

人夫氣歪，直接抖出妻子的衛生習慣，「平常內褲2天換一件，月經來進化成6天一件」，向來很體諒女人的人夫，遇上這難題，無奈地哭喊，「這…我真的不行。」

這篇相當有畫面感的投稿曝光後，迅速吸引網友討論，不少網友打趣地回應，「至少她有換衛生棉」、「你該慶幸，她不是衛生棉都不換了」、「不會發炎嗎？很臭欸」；還有網友幫忙出點子，「情人節可以買365件內褲送老婆哦！」、「現在有褲型衛生棉很方便，買箱給她」、「問她要換內褲還是換老公」。

(中時新聞網)