一名女友日前發現交往7年的男友出軌，對象是男性，男友在手機訊息中稱對方老公、自稱老婆，互傳曖昧內容，而且男友看到她時還會稱老婆，讓她相當崩潰，她最後攤牌提出分手，沒想到男友竟不同意，讓她不解；許多網友則留言說，男友想拿你當擋箭牌、煙霧彈，或是在一起久了，習慣了彼此關係不想改變。

該女友在臉書「靠北男友2.0」發文表示，她日前發現交往7年的男友是同性戀，男友還在訊息中稱出軌對象「老公」、自稱「老婆」，手機內都是曖昧內容，而且男友還在她面前稱她老婆，她說2人交往到後期，這2年來已經各過各的生活，彼此都不干涉彼此生活了，「因為很多事真的溝通無效」。

女友發現交往7年的男友喊別人老公，她事後崩潰提出分手。（圖／翻攝自臉書「靠北男友2.0」）

該女友說，日前她發現了男友的性向秘密，原本一直擔心要不要攤牌，最後還是決定提出分手，沒想到對方竟然不同意，「我不明白他都被我發現他是Gay，我也祝福他找尋自己的幸福，可是他不分手？」百思不得其解之下，她決定PO文尋求網友意見。

許多網友則留言說，「你是他的障眼法，這樣對父母好交代」、「因為他需要妳這個煙霧彈」、「可能還想傳宗接代，需要ㄧ個孩子的娘」、「也可能他真的兩個都愛，因為有些人是雙性戀」、「主要還是看你願意接受這樣的關係嗎？覺得委屈難過就要分手」、「如果真的是出軌，還是分手比較好」。

(中時新聞網)