台灣女星歐陽娜娜頂著星二代與演藝世家光環，自出道以來話題不斷，她近年將演藝重心移往大陸，不僅以高顏值臉蛋拿下不少戲劇及電影演出機會，更跨足綜藝節目圈，靠著《下班啦！合夥人2》、《很高興認識你》成為話題人物。歐陽娜娜工作室近日在社群平台上曝光一組她登台表演的寫真，穿上禮服大秀姣好身材。

歐陽娜娜近日換上一襲黑色緞面禮裙出席公開活動，在舞台表演時，除了音樂演出動人，穿搭更是眾人關注的焦點，透視裙身點綴上蕾絲格外性感，加上細緻的手工刺繡花瓣，展現出優雅知性的氣質，搭配上她一頭栗子棕色的捲髮，化身黑天鵝公主，舉手投足都散發成熟浪漫的氣場。

在舞台上，歐陽娜娜更與音樂前輩吳彤同台合奏名曲《望春風》，將中西樂器巧妙結合，展現穩健的台風，與深厚的大提琴演奏實力，氣質模樣令粉絲們看了如癡如醉。​

今年20歲的歐陽娜娜，已從剛出道的鄰家妹妹，逐漸轉為成熟的小少女，早在12歲就舉辦個人演奏會，成為台北國家音樂廳有史以來年紀最小的獨奏家，2019年則被《富比世》雜誌以「台灣音樂家、演員」的身分，入選為「亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年」，如今成功轉戰演藝圈，人氣扶搖直上。