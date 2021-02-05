27歲土耳其女星漢德埃塞（Hande Erçel），在19歲就成為土耳其小姐出道，近期因奪下「Top Beauty World」（簡稱TBW）2020年度全球百大美女冠軍一炮而紅，靠著深邃五官及175cm好身材圈粉無數，目前在IG上坐擁超過1898萬位粉絲支持。

漢德埃塞近日大膽選穿一襲大紅色西裝拍寫真，並在個人IG曬出一系列俏皮的後台花絮，只見這套西裝以絲綢感的緞面的布料展現華麗高級氣質，渾圓的美胸一覽無遺，下半身則搭配同色系的修身長褲，以及金色高跟涼鞋，看起來氣場十足又搶眼。

除了惹火的正式穿搭，漢德埃塞近日也穿出今年必收的墊肩白背心，搭配西裝褲材質的土色長褲、墨綠色麂皮靴來展現街頭時尚，搭配上金屬圈耳環及雙層設計的金色項鏈，堪稱潮流滿分的個性搭配，很適合熱愛歐美穿搭的女性朋友參考唷！

漢德埃塞除了積極進攻時尚圈，曾登上《Marie Claire 美麗佳人》、《ALEM》、《MAG》等雜誌封面，更是演員界的明日之星，她過去以浪漫喜劇《愛的詮釋》（Aşk Laftan Anlamaz）走紅，自然清新的演技廣受好評，私下的她個性活潑愛笑，從不吝嗇在社群平台上分享日常生活與網友們互動，更少不了放送限制級辣照寵粉，健美形象深受廣大男女粉絲喜愛。