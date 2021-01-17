蔡黃汝16日在西門町舉辦簽唱會。（寬宏音樂＆繁星浩月娛樂提供）

蔡黃汝16日在西門町舉辦簽唱會。（寬宏音樂＆繁星浩月娛樂提供）

蔡黃汝16日舉辦《讀心術》簽唱會，現場演唱〈預言〉、〈傷得起〉兩首歌曲滿足歌迷的願望外，有求必應的她更接受歌迷點歌，其中有歌迷大喊要她唱緋聞男友、八三夭阿璞的神曲〈想見你想見你想見你〉，她二話不說現場清唱；其實〈預言〉MV前天一上架就讓阿璞大讚「好聽」，蔡黃汝甜笑表示：「我在社群上一分享MV後，他（阿璞）有來按讚留言說『好聽』，能夠受到金曲級天團主唱這樣稱讚鼓勵，覺得很開心，希望〈預言〉可以跟〈想見你想見你想見你〉一樣紅。」

此外，她在簽唱會上「受驚」，紅著眼眶Hold不住眼淚，原來去年拍攝偶像劇《我的青春沒在怕》的眾演員，包括程予希、喬雅林、陳敬宣、孫沁岳、王家梁、張雁名等特地抽空站台打氣，被蒙在鼓裡的蔡黃汝一見六位好友，驚喜得愣住爆哭，搞笑表示，先前因為一盒「蜂蜜蛋糕」而「冷戰」王家梁，簽唱會當天「我們破冰了」。

自認是「容易受驚」體質的蔡黃汝，坦言對於突如而來的驚喜會不知所措，聊起收過歌迷送過最「驚喜」的禮物是什麼？她表示最驚嚇的一次，是一位表明單身的男歌迷因為很喜歡她，特別請快遞送了個禮物到公司，「後來我打開來發現竟然是一張他爺爺的遺容大頭照，收到真的嚇壞了！可能是因為這樣，我對於驚喜的禮物都有點怕怕」。

距離上次辦簽唱已相隔五年時間的蔡黃汝，看到在場滿滿歌迷心情激動：「很高興老朋友都沒有遺忘了我，其中還有歌迷拿著幾年前我辦簽唱會的合照給我簽，我實在眼淚又要掉下來。」她自認很能體會歌迷參加簽唱會見偶像的心情：「前陣子去看五月天演唱會，還很幸運地到後台跟他們合照，當時我緊張到心臟一直跳，也不太敢跟他們說什麼。」

(中時 )