受新冠肺炎疫情影響，日本國民女團「AKB48」原定於今年1月22日至24日在東京巨蛋舉辦的15小時演唱會被迫取消，不過成員們還是很想為粉絲們做點什麼，便想出秒招抗疫會歌迷，攜手17LIVE首次嘗試線上開唱，舉辦「AKB48唱享不停居家成員互動日2021」免費演唱會。

「重溫時間最佳曲目100演唱會」是AKB48自2008年起每年都會舉辦的活動，這次重溫時間的曲目有所不同，不是由粉絲投票選出演唱歌曲，改由成員們自行投票選出自己覺得很有意義的歌或是現在抗疫期間想唱給粉絲們聽的歌，這次3天共7場演出，每場的曲目都到當天直播時才正式公開，連參與投票的成員都無法先得知演唱曲目，每場演出參與的成員都各自從自己家透過直播連線合體，成員們各自在家中配合票選曲目公佈開始隨著音樂進行唱跳演出。

現任AKB48集團總監督向井地美音表示：「原本的演唱會被迫取消真的很可惜，這次和17LIVE合作直播的成員自選曲目居家重溫時間2021演唱會，希望粉絲們會喜歡，投票結果會出現怎樣的曲目，我也很期待！」「AKB48唱享不停居家成員互動日2021」從22日舉辦至明天（24日），每場都會帶給粉絲不同的驚喜不斷，可在17LIVE APP上收看。

(中時 )