考量國際武漢肺炎疫情狀況，印度民航總局（DGCA）昨天宣布把國際航班禁令延長到2月底，但表示主管當局將視情況而定，「允許在某些航線恢復國際定期航班」。

唯一經營台灣與印度直航航線的中華航空公司已決定停飛這條航線至4月底，部分在印度工作的台灣人，及希望返回印度繼續工作的台灣人，最近再度向相關單位及台灣人社群探尋可往返台印之間的航班。

由於印度仍禁止國際定期航班，目前往返台、印間的台灣人，暫時只能透過與印度簽有雙向空中走廊協定的法國、德國和杜拜等地轉機，但受限於航班並不穩定且相關國家經常更改過境規定，導致旅程常被迫中斷，成為在印度工作台灣人最大困擾。

民航總局發出聲明說，決定把國際航班禁令延長到2021年2月28日晚間11時59分，但這項禁令不適用國際航空貨運業務，及主管當局批准的航班。

聲明還補充指出，主管當局可根據情況，允許在某些航線上恢復國際定期航班。

印度是在考量國內與國際2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情下，宣布從去年3月23日起暫停國際航班服務，之後就因疫情狀況不斷延長國際航班禁航令迄今。

不過，為接印度旅外僑民返國，印度從去年5月起派出包機到各國接回印度旅外僑民，之後陸續與23國簽署雙向空中走廊協定，印度並從7月起與簽有雙向空中走廊協定的國家有國際航班往來。

此外，根據印度民航總局統計，去年有6300萬名國內旅客乘坐飛機旅行，比2019年下降56.29%；去年12月只有732.7萬名旅客搭乘國內航班，比2019年同期下滑43.72%。印度是在去年5月25日恢復國內航班。

根據統計，印度迄今累計武漢肺炎病例達1072萬971例，仍居全球第2高，累計死亡15萬4047人。但過去24小時新增1萬8910例病例，且過去7天有8個縣市通報零死亡病例，疫情已有趨緩跡象。

(中央社)