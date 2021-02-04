美國航空（American Airlines）周三表示，因為第二輪聯邦薪資援助計畫將於下個月到期，但旅行需求仍然低迷不振，公司本周將對約13,000名員工發出無薪假通知。

美國航空執行長Doug Parker與總裁Robert Isom在給職員的通知函中表示，疫苗配發速度不如預期快，而要求乘客必須附上新冠狀病毒陰性檢測證明的國際旅行新限制削弱了需求。

此前，其同業聯合航空（United Airlines）上周五已向14,000名員工發出類似的無薪假警告。

去年秋季在第一輪薪資援助計畫到期時，美航與聯航總計裁減超過3萬名員工。

美國國會去年底為美國航空業新批准的150億美元援助方案，要求航空公司召回秋季放無薪假的員工，並維持其就業直到3月31日。

航空業工會現在正尋求聯邦政府額外再提供150億美元薪資金援，，以在9月30日以前保住工作。美國航空執行長Doug Parker與總裁Robert Isom表示，他們支持新一輪援助措施。

根據美航發布的公開市場公告，這一次的無薪假通知將發送給4,245位空服員、3,145位機隊服務人員、1,850位飛行員、1,420名維修人員、1,205名客服員、100名調度員，以及40名教官。

受新冠肺炎疫情與防疫封鎖限制措施影響，美航去年慘虧89億美元，西南航空（Southwest Airlines）虧損近31億美元，全美前六大航空公司去年總計虧損高達350億美元。美國航空業眾執行長們上個月已提出警告，他們並不認為航空旅行會在近期內強勁反彈。

(時報資訊)