北部醫院院內感染，凸顯指揮中心各種雙標，除公布疫調雙標、公布感染源雙標，對不同醫院的態度也有雙標。親綠名嘴公開疫調資料沒事，陳時中還不避嫌上節目，藍營議員公布就被說恐觸法；去年白牌車司機死亡，指揮中心認定是被浙江台商傳染，無視台商爸爸「不要標籤化」的呼籲，這次則不公布醫師感染源，以免標籤跟著人一輩子；去年院內感染公布在林口，今年則只願說「北部某醫院」。

雙標事件1，對於疫調資料，媒體在未獲指揮中心確認時都會小心翼翼，畢竟依據《傳染病防治法》，政府可「處理」散播不實訊息者，最高可罰300萬。國民黨議員徐巧芯去年公開機師與友人詳細足跡，當日就被說恐觸法。親綠名嘴周玉蔻日前公布院內感染疫調，陳時中說沒看節目不知道，昨還不避嫌上周的節目，說新聞界自己查證當然可以，同時說徐應沒惡意，周昨也對自己的行為隻字不提。

雙標事件2，去年白牌車司機確診，確診當日就死亡，指揮中心對載過的乘客做血清檢測，一口咬定浙江台商傳染。試想一下，當時是國內首起本土案例，又是首起死亡案例，若有人被揭露是感染源，對方會承受多少異樣眼光和罵名？會有多內疚？

指揮中心面對此次院內感染，對感染源保密到家，先說SARS時期的曹婦當初因被公開，這件事就跟著她一輩子，又說公布感染源沒必要，對民眾沒幫助。那為何當初的浙江台商，就沒想到標籤會跟著人家一輩子？為何沒想到有沒有必要，對民眾有沒有幫助？現在指揮中心態度改變，那是不是要還人家一個公道？

雙標事件3，去年院內感染，指揮中心說出「林口」2字，雖事後請大家忘記，但林口有哪家醫院眾所周知。此次院內感染，指揮中心只透露在北部，即便鄭文燦已出來開記者會、該醫院在臉書公布別人的打氣內容，指揮中心仍連哪個縣市都不說。

除醫院地區，去年指揮中心還曾就感染過程公開討論。當時張上淳分析，可能是手部衛生沒落實，引起護理界跳腳指責。今年指揮中心卻連承擔指責的勇氣都沒有，對醫院「百般呵護」，說百密一疏，說沒漏洞只有隙縫，但隙縫是什麼也三緘其口，又強調不要打擊第一線士氣。奇怪了，去年確診的護理師也是第一線，若檢視SOP是打擊士氣，那是否就是承認去年的指揮中心也在打擊林口某醫院的士氣？

說實在的，檢討結構性因素有何不可？檢討結構性因素也不是追究個人過失，從事件中吸取教訓，也是為了保護醫護、民眾，避免類似事件重演。前署長楊志良所說，醫師照顧個案後應自主健康管理，此話不無道理，但指揮中心就此也不願正面回應，只顧拿楊的「開除說」狂打，輿論風向一團亂，實在令人遺憾。

(中時 )