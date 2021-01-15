NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（15）日公開事前預約成績，7日內人數突破120萬，創下台灣手遊史新紀錄。

《天堂2M》攻城戰宣傳影片 事前預約招募中

《天堂2M》於2019年在韓國推出後即創下韓國事前登錄最高紀錄，2021年在台灣推出也創下台灣紀錄，自1月8日開放事前登錄以來，僅7日即達到120萬預約數。如同《天堂2M》的宣傳標語「唯有天堂，才能超越天堂」，本作為天堂IP系列作創下了巔峰。

《天堂2M》廢棄神殿宣傳影片 事前預約招募中

為了感謝玩家的支持，官方也推出了事前預約120萬紀念活動，只要參與事前預約活動的玩家，於上市後，將可額外獲得事前預約120萬紀念達成獎勵【恩寵聖杯（刻印）30個】、【靈魂彈（刻印）1000個】。

此外，即日起至遊戲上市前一日，只要至《天堂2M》官方粉絲專頁指定貼文，依照指定條件完成活動，即可參加抽獎，有機會獲得【AirPods】以及【iPad Air 256G Wi-Fi（第4代）+鍵盤式聰穎雙面夾一組】。

除了120萬紀念活動以外，《天堂2M》官方粉絲專頁歡慶事前預約開放，加碼送【iPhone 12 Pro MAX 256G】，活動只到1月20日喔！想知道怎麼拿獎勵的玩家千萬不要錯過！

《天堂2M》事前預約網站也公開了第二個領地【狄恩】的介紹，透過網站內的世界地圖選單，能夠觀賞以3D開發的狄恩領地。狄恩是擁有溫和氣候的農業地區，玩家們還能夠透過影片跟圖片瀏覽「狄恩城鎮」、「克魯瑪高塔」等10個核心地區的詳細介紹，還可以確認該地區代表性怪物及NPC相關資訊。

NCSOFT表示，後續也將逐步開放其他領地資訊，請喜愛本作的玩家鎖定官方網站訊息。

《天堂2M》事前預約網站也公開了第二個領地【狄恩】的介紹。

除了狄恩領地以外，今天也要來介紹遊戲中的「技能」與「壺精系統」。《天堂2M》所有職業，只要有技能書就可以無限制的學習，不會因為職業不同而不能學習。但每個技能所使用的武器有限制，需要裝備符合技能的武器，才能夠使用該技能。透過位在村莊裡的技能書商人可以購買技能書來學習技能，但部分魔法書是只能透過打怪獲得或者只能在血盟商店中進行購買。

壺精是召喚時會隨著玩家提供各種效果的輔助寵物，擁有各自的外型，在角色右上方跟隨著；壺精依照階級擁有各自的性能及固有技能，召喚壺精的期間可以獲得所召喚壺精的固有能力值。進行壺精合成後，有機率可獲得更高階的壺精喔！

壺精-食人妖

壺精-扎肯

《天堂2M》事前登錄以及雙平台預約持續進行中，只要參加預約即可在遊戲上市後獲得專屬獎勵。

《天堂2M》事前登錄以及雙平台預約持續進行中，只要參加預約即可在遊戲上市後獲得專屬獎勵。

NCSOFT表示，目前正全力準備《天堂2M》上市計畫，請喜愛本作的玩家千萬不要錯過！

(科技)