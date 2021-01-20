橘子(6180)2020年營收站穩百億元，達到106億元，年增9％，對於今年展望，執行長劉柏園認為，今年充滿各種變數，原本今年產品是絕對穩定，但是在進行轉型過程中，帶來許多重大的專案，包括生活入口beanfun!推廣、遊戲《小丸子》上市，這些都會大幅影響今年表現。尤其beanfun!成敗與否，會影響集團電商、支付，是這波轉型很重要的關鍵。

對於外界認為橘子沒有拿到新手遊《天堂2M》的代理權，且跟橘子《天堂M》互打，對橘子《天堂M》造成影響。劉柏園認為，《天堂2》過去以來都不是橘子經營，早已是NCSOFT台灣自己在營運，且NCSOFT在兩個產品上已經做出區隔，橘子天堂系列產品跟NCSOFT是長期結盟伙伴，戰略性意義大過實質意義，沒有多大影響。

至於有沒有使用橘子點卡「GASH」，基本上從《天堂M》就是以雙平台付費為主，《天堂2M》也是雙平台，點卡業務量不大，點卡能產生多少效益只是假議題。

去年橘子遊戲方面，端遊跟手遊占比各半，《天堂M》、《楓之谷》貢獻最多。2019年手遊占比9成，去年調整成各半是比較健康情況，今年遊戲大格局不變，依舊1：1，重點放在自研產品。目前海外遊戲因為疫情的關係還沒有規劃，全年預計2到3款上市，上半年消化去年沒推出的產品，RPG手遊《彈射世界》上半年會上市，其他遊戲推出時間點在下半年。

劉柏園預期今年遊戲跟非遊戲類都會同步成長，但能夠成長多少，要看beanfun!的表現。目前beanfun!用戶大概140萬，每次只要辦活動，同時上線百萬人不是問題。他指出，beanfun!是橘子的航空母艦，本身不負擔獲利的工作，但是支持事業群的營收跟獲利的來源，同時也背負數據分析上的主要工作，這是橘子集團第三代戰力的建立。

(時報資訊)