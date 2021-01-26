SEMI(國際半導體產業協會)今(26)日公布最新Billing Report(出貨報告)，2020年12月北美半導體設備製造商出貨金額為26.8億美元，較2020年11月最終數據的26.1億美元相比提升2.6%，相較於2019年同期25.0億美元則上升了7.6%。2020年全年並創下新高紀錄。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，2020年12月北美半導體設備製造商出貨金額增長，年度出貨金額更超越2018年所創下的產業新高，為充滿挑戰的一年劃下完美句點。創紀錄的出貨金額顯示，半導體產業在疫情期間為實現數位轉型發揮了關鍵作用。

台積電(2330)去年資本支出再創新高，也是帶動2020年半導體設備出貨攀高的動能之一，今年台積電資本支出將再大增逾45%且再創新高，可望帶動半導體設備出貨持續挑戰新高。

台積電日前召開法說會，公布今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%。台積公司也看好今年晶圓代工產業比去年成長一成，台積公司持續優於平均水準，2021年營收預估比去年成長約15%，也將再創新高。

台積公司今年資本支出將達250-280億美元，再創新高，遠高於外資預期的200~220億美元，也比去年新高172.4億美元，再大幅增加約45.6~62.4%。公司表示，資本資金皆是因應客戶需求所訂，因應先進製程與特殊製程技術發展，並因應客戶需求成長，因此大幅上調今年資本支出，其中80%將用於3奈米、5奈米及7奈米等先進製程，10%用於先進封裝技術量產需求，10%將用於特殊製程。

(時報資訊)