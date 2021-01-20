特派員看世界從充滿希望、憤怒、困惑到焦急，美國施打2019冠狀病毒疾病疫苗一個月來問題叢生，輿論風向不斷轉變。這場與病毒競速的終局之戰，美國剛起跑不久就自亂陣腳。

美國2020年12月核准使用輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）各自開發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，啟動1950年代小兒麻痺疫苗以來最緊迫的大規模接種工程，漫長的疫情寒冬總算出現一絲曙光。

同一時間，最初在英國發現的變種病毒B.1.1.7入侵美國，確診病例與日俱增。美國疾病管制暨預防中心（CDC）近期警告，B.1.1.7可能在3月成為美國境內傳播的主要病毒株。

這種病毒傳染力更強，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）以前牙買加短跑名將波特（Usain Bolt）形容傳播速度，令人高度期待的疫苗接種工程卻在關鍵時刻陷入泥淖。

川普政府曾預期2020年結束前，全美2000萬人可接種疫苗。根據CDC最新數據，截至1月15日，聯邦政府分發3116萬劑疫苗，僅施打1227萬劑，161萬人完成兩劑接種，與預期目標相去甚遠。

疫苗施打緩慢原因眾說紛紜，包括各州與地方政府資源匱乏、醫療機構抽不出人手、為防範民眾插隊而制定的罰則太嚴苛。輝瑞與德國夥伴BioNTech開發的疫苗需要極低溫保存，部分醫療單位解凍後面臨施打對象有限的窘境，最後丟掉用不完的劑量，引起輿論譁然。

為加速接種並防止浪費，CDC火速變更接種資格建議，從醫護人員、養老院居民與員工優先，大幅放寬到65歲以上與所有患有慢性病的民眾。

此舉在疫苗供給有限時帶來更多問題。以紐約州為例，合格民眾從210萬暴增到710萬人，占全州16歲以上可接種疫苗人數近半；以每週收到25萬劑估算，需要7個月才能消化完畢。在僧多粥少的情況下，紐約眾多醫療機構已停止接受預約。

除供應吃緊外，美國疫苗接種工程遭遇的另一問題是資訊混淆。

輝瑞、莫德納疫苗都需要注射兩劑，川普政府方針是保留第2劑存量，確保已接種首劑的民眾3或4週後如期再打一劑增強防護力，與英國釋出第2劑存量以利更多民眾接種首劑的做法有別。

川普政府12日宣布釋出庫存所有劑量，乍看之下呼應新總統拜登團隊構想，可讓更多民眾提前接種疫苗，事後卻被踢爆聯邦政府庫存早就清空。古莫等多位民主黨籍州長怒斥川普政府撒謊，一般民眾則擔心接種首劑後是否打不到第2劑。

眼見疫苗供不應求，古莫把腦筋動到總部設在紐約的輝瑞，18日公布他致函輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla），洽詢能否繞過聯邦政府直接採購疫苗。

輝瑞給了古莫軟釘子，指州政府採購需經衛生及公共服務部批准；衛生部則逮到機會反譏古莫想插隊，不顧其他州權益。

拜登20日入主白宮後，將承接他口中「一敗塗地」的疫苗接種工程。他定下上任百日內施打1億劑的目標，誓言加強聯邦政府功能，從疫苗採購、分發拓展到協助地方提升施打速度。但疫苗供給仍是眼前棘手問題。

輝瑞與莫德納按既定計畫生產，無法獨厚美國。拜登政府只能指望嬌生（Johnson & Johnson）僅需注射一劑的疫苗早日證明安全有效，加入供給行列，或是批准緊急使用英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的疫苗，以解燃眉之急。

拜登就任總統前，美國死於2019冠狀病毒疾病的人數突破40萬大關，期盼疫情早日結束的民眾對疫苗寄予厚望，卻未料接種工程起步如此不順。從防疫疏漏到疫苗接種亂象，美國抗疫一年來問題層出不窮，值得其他國家引以為鑑。

(中央社)