在收緊封鎖下，德國一月商業信心低落，歐股收在近兩周低點；另外多家疫苗公司不利消息，投資人擔憂疫苗接種進度的放慢，將延後經濟復甦。

周一泛歐Stoxx 600指數反轉早盤的上漲，收跌3.41點或0.83%，為405.13點，來到近兩周低點。德國DAX指數跌1.7%；法國CAC指數跌1.6%；英國FTSE指數跌0.8%。

德國Ifo研究所的商業氣候指數在一月跌到90.1，低於12月的92.2，也低於路透調查的91.8。

據德國經濟部內部一份文件指出，德國經濟要到2022年中才能回到疫情前水準。德銀首席經濟學家Schneider表示，假定對零售和服務業的封鎖在2月14日以後逐步緩解，第一季經濟看起來可能下跌季減至少1%。

銀行股、汽車股、石油和天然氣股、旅遊和休閒股表現最差，跌在1.9%至3%之間。

默克藥廠(Merck)宣布停止兩種新冠疫苗的開發，讓市場情緒更糟。輝瑞宣布延後一個月對歐盟的出貨；阿斯利康(AstraZeneca)也大砍對歐盟的供應。讓投資人擔憂疫苗接種進度將落後。

由於對變種病毒的擔憂，英相強生(Johnson)考慮對加強邊境檢疫規則。西班牙數個地區加強了新冠管制。法國可能在二月進入第三次封鎖。

航空股表現亦不佳，英國航空所屬的IAG集團、瑞安航空、漢莎航空、法國航空/KLM皆跌在3.3%至7.7%之間。零售股跌1.5%。

科技股亦回吐了早盤的漲幅，然由於美國同業的股價處在歷史新高，所以跌幅不大。

投資人尋找防禦性部門來避險，例如電信股和健康醫療股，兩者分別上漲0.9%和0.7%。芬蘭電信設備商諾基亞大漲12.9%；技術投資公司Prosus大漲3.6%。

(時報資訊)